Wat is de beste tablet van rond de 250 euro?

De markt voor goedkope tablets lijkt te zijn gekrompen, maar toch kun je er best eentje vinden zonder meteen honderden euro’s aan dure iPads te besteden. We bespreken er twee.

Het is inmiddels al jaren geleden dat elke zichzelf respecterend Android-smartphonefabrikant ook tablets wilde maken. De tijden zijn duidelijk veranderd. Als we nu op tablets van maximaal een jaar oud zoeken in de relatief populaire prijscategorie tussen de 120 en 270 euro, kunnen we niet eens een fatsoenlijke round-up samenstellen.

Wel zien we twee interessante en goed vergelijkbare exemplaren die voor de meeste mensen prima dienst kunnen doen als tablet op de bank, bijvoorbeeld als de televisie bezet is. Of natuurlijk voor onderweg, op het nachtkastje of voor de kinderen. Bij deze vergelijking kijken we naar de Lenovo Tab P11 en Samsung Galaxy Tab A7, die op veel punten best op elkaar lijken.

Deels dezelfde apparatuur

De twee tablets hebben dezelfde processor, een ongeveer even groot beeldscherm met gelijke resolutie en schermverhouding, wegen ongeveer hetzelfde en zijn verkrijgbaar met dezelfde opslagcapaciteit. Ze vallen dan ook in dezelfde prijscategorie. De Samsung Tab A7 met 64GB opslag kost rond de 250 euro en dat geldt op het moment van schrijven ook voor de Tab P11 - al fluctueert de prijs daarvan.

De Tab P11 heeft wel 1GB meer werkgeheugen, camera’s met meer megapixels, haptische feedback en een wat grotere accu. De Tab A7 heeft echter een koptelefoonpoort en voor zo’n 250 euro heb je er een met 32GB minder opslag, maar wel een mobiele 4G-verbinding, terwijl de Lenovo-tablet geen 4G-versie heeft. Dat kunnen doorslaggevende kenmerken zijn, maar ze geven geen verschil van dag en nacht, dus wellicht is de software wel de beslissende factor. De twee tablets hebben namelijk een behoorlijk verschillende Android-skin.

Android met een Lenovo-saus

Lenovo heeft zijn best gedaan om een eigen saus over Android 10 te gieten en daar handige dingen mee toe te voegen. Dat zorgt voor een behoorlijk volle en soms onoverzichtelijke Android-ervaring. Tegelijkertijd kunnen de aanpassingen soms best handig zijn.

Zo is er een werkmodus. Daarbij wordt de navigatiebalk linksonder weergegeven en staan de geopende apps, net als bij Windows, onderaan in een soort taakbalk. Dat kan handig zijn als je een muis en toetsenbord aansluit, hoewel het ook dan nog steeds niet zo soepeltjes of lekker werkt als Windows. Je kunt overigens een losse toetsenbordstandaard en stylus kopen van Lenovo zelf. De Tab P11 Keyboard Cover en Precision Pen 2 kosten op het moment van schrijven respectievelijk 100 euro en 60 euro.

Samsung oogt iets volwassener

De Android-skin van Samsung komt net even wat volwassener over. Het is alvast prettig dat de animaties een stuk sneller zijn, hoewel de software niet zo soepel is als op een Galaxy S21-telefoon van hetzelfde bedrijf.

De diverse Samsung-apps werken prima samen, zolang je een Samsung-account hebt aangemaakt natuurlijk. Je kunt bij deze tablet de meeste apps gelukkig wel verwijderen, dus dat is prettig als je het liefst je eigen apps wil gebruiken en niet de apps die Samsung voor je uitkiest.

Speciale kindermodus

Er zit standaard ook een Kids Mode op de Tab A7, al is die meer verscholen dan op de Lenovo P11. De kindermodus biedt, anders dan bij Lenovo, vooral een verzameling spelletjes en creatieve apps. Kinderen kunnen hun stem opnemen en vervormen, muziekinstrumenten en andere vreemdsoortige geluiden ten gehore brengen, of kunstwerken fabriceren. Een prettige gedachte is dat de kinderen deze modus niet eenvoudig kunnen afsluiten.

De accuduur van de Galaxy Tab A7 valt helaas wel tegen, zo zien we in onze tests. Dat is dan ook duidelijk een minpunt van deze tablet. De Lenovo Tab P11 scoort ongeveer gemiddeld en dat is acceptabel, gezien de prijsklasse. De Tab P11 doet het ongeveer dertig procent beter dan de Tab A7. Dat is aanzienlijk en uiteraard goed merkbaar in de praktijk.

Even snel, maar niet heel snel

De processor bepaalt de snelheid van de tablets. En omdat beide gebruikmaken van de Snapdragon 662, is dat geen doorslaggevende factor bij een keuze tussen beide. Het is een chip uit 2019 en hij is niet enorm snel als je hem vergelijkt met huidige smartphones voor vergelijkbare prijzen. Je zult niet de meest geavanceerde spellen supervloeiend kunnen spelen. Ook zijn ze niet geschikt als je continu snel wilt wisselen tussen apps om iets gedaan te krijgen.

Er zijn overigens diverse berichten over haperingen in de apps van NPO en Ziggo Go. Omdat beide tablets er last van hebben, kan het aan de hardware liggen. Wij hebben dit met de tablets getest, maar hadden er geen last van. Het is echter wel iets om te checken, wanneer je een van deze tablets koopt, zodat je hem nog kunt retourneren.

Welke is de beste?

Hoewel beide tablets op basis van hun specificaties veel op elkaar lijken, is er ook best wat onderscheid te maken. De Samsung Galaxy Tab A7 is geen superslechte tablet, maar valt op een aantal fronten wel degelijk tegen. Het gebrek aan een trilmotor kunnen we nog wel vergeven en is voor veel mensen vermoedelijk een acceptabele besparing bij een tablet. De matige afleesbaarheid in de zon is al minder prettig als je je tablet ook in de tuin, bij het zwembad of op de camping wilt gebruiken. Helaas is de Lenovo Tab P11 nog iets minder goed af te lezen, dus beide tablets zijn niet ideaal voor buitengebruik.

Ook de kortere accuduur dan van concurrent Tab P11 is een nadeel, al is de gemeten 8,5 uur schermtijd van de Galaxy Tab A7 nog best schappelijk. Wel is het jammer dat het zo lang duurt om de tablet op te laden.

De Lenovo Tab P11 is wat ons betreft de duidelijke winnaar. De luidsprekers van de Lenovo Tab P11 klinken bijvoorbeeld een stuk beter dan die van de Samsung Galaxy Tab A7. Ook is de kleurechtheid van het scherm van de Tab P11 beter, maken de camera’s beduidend betere foto’s en kun je er ook beter mee videobellen. De Lenovo Tab P11 is niet perfect, maar biedt wel meer waar voor zijn geld.

