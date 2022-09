Wat is veiliger, een Android-toestel of een iPhone?

Hoe veilig een telefoon is, heb je grotendeels in eigen hand. Toch heeft iOS, het besturingssysteem van de iPhone, qua veiligheid een streepje voor op Android.

Dat heeft meerdere redenen. Ten eerste is iOS een gesloten systeem, terwijl Android juist opensource is. Makers van (Android-)apps kunnen dus onder de motorkap van het platform kijken en zien hoe alles precies werkt.

Dit geeft appmakers veel flexibiliteit en vrijheid, maar er kleven ook risico’s aan. Kwaadwillenden kunnen bijvoorbeeld makkelijker kwetsbaarheden in het Android-systeem vinden en hierop inspelen door een virus te maken.

Bij iOS laat Apple niemand zomaar meekijken naar de code: alleen de techreus weet precies hoe het werkt.

Het voordeel van de kleinste

Android is veruit het populairste besturingssysteem voor smartphones. Uit cijfers van marktonderzoeker Statista blijkt dat Android een marktaandeel van ruim 71 procent heeft, terwijl Apple ‘slechts’ 28 procent van de taart pakt.

Dankzij deze voorsprong is Googles platform een aantrekkelijke prooi voor hackers. Het is logisch dat cybercriminelen vooral virussen maken voor het populairste systeem, omdat je op die manier meer mensen kunt oplichten.

De meeste malwarevirussen, die vrijwel altijd uit zijn op het geld van slachtoffers, komen dan ook voor op Android. Met andere woorden: op iOS-gebruikers wordt minder gejaagd.

Apple geeft meer en langer updates

Ook belangrijk: updates. Voor iPhone-gebruikers is het de normaalste zaak van de wereld om zo’n vijf jaar aan iOS-updates te krijgen, terwijl Android-bezitters al in hun handen mogen knijpen als hun toestel drie jaar ondersteund wordt.

Apple brengt eens per jaar een grote iOS-update uit, dit jaar naar iOS 16, maar tussendoor verschijnen ook beveiligingsupdates. Deze voegen geen nieuwe functies toe, maar zorgen wel voor een sterke beveiliging.

Is jouw telefoon oud?

Google brengt maandelijks een veiligheidsupdate voor Android-telefoons uit. Het is echter maar de vraag of je die ontvangt. Losse merken, zoals Nokia en Samsung, zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de verspreiding hiervan.

In de praktijk komt het erop neer dat de ene fabrikant veel sneller updates aanbiedt dan de ander. Sommige toestellen worden zelfs helemaal niet meer bijgewerkt, of heel sporadisch.

Wil je controleren of jouw telefoon up-to-date is? Ga naar de Instellingen-app, tik op ‘Over deze telefoon’ en kies ‘Android-versie’. Hier zie je niet alleen op welke Android-versie jouw toestel draait, maar ook met welke beveiligingsupdate.

Twee verschillende winkels

Je kunt als iPhone-gebruiker niet zomaar apps buiten de officiële appwinkel downloaden. Android-telefoons kunnen dit wel.

Als gebruiker kun je daardoor uit meer apps kiezen, maar je loopt ook een verhoogd risico. Google heeft immers geen controle over apps buiten de eigen Play Store, waar wel eens virussen in kunnen zitten. De veiligste optie is om alleen apps uit de officiële appwinkel te downloaden.

Het is overigens wel mogelijk om op iOS niet-officiële apps te downloaden. Dit vergt alleen wel veel moeite, want je moet bijvoorbeeld een iPhone hiervoor ‘openbreken’ (jailbreaken). Dit druist tegen de richtlijnen van Apple in en je vergooit je recht op garantie. Heel verstandig is dit dus niet.

Tips

Als het op veiligheid aankomt trekt Apple dus aan het langste eind. Maar of je nou Android of iOS gebruikt: je doet er verstandig aan om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, want een systeem is net zo (on)veilig als de zwakste schakel.

Gebruik bijvoorbeeld een wachtwoordmanager om overal veilig in te loggen. Zet ook waar het kan tweestapsverificatie aan. Hierdoor is het voor hackers lastiger om je online-accounts over te nemen.

Verder is het verstandig om updates zo snel mogelijk te downloaden en uit te kijken met wat je downloadt, zeker buiten de officiële app-winkels om.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.