Wat zijn de gevaren van AI? ‘Het is wachten op het eerste grote ongeluk’

Met video ChatGPT ‘extreem handig’ voor cybercrimi­ne­len: ‘Het geeft de expert superkrach­ten’

Het populaire computerprogramma ChatGPT is ‘extreem handig’ om zogeheten phishingmails te schrijven. Daarvoor waarschuwt de Europese politiedienst Europol. Intussen waarschuwen techprominenten als Twitterbaas Elon Musk en Apple-medeoprichter Steve Wozniak voor de kunstmatige intelligentie, die zo slim wordt dat het maar de vraag is of de mens haar nog onder controle kan houden.