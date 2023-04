We sturen steeds minder sms’jes, maar krijgen er steeds meer: ‘Deze markt is mega’

Gegevens miljoen mensen op straat: zo controleer je of criminelen die van jou hebben

Van ruim een miljoen Nederlanders zijn persoonsgegevens gelekt, die mogelijk in handen zijn gekomen van cybercriminelen. Alle reden om te controleren of je eigen gegevens op straat liggen. En wat kunnen we doen om te voorkomen dat hackers iets kunnen met onze gegevens?