Wereldwijde storing bij Facebook en Instagram weer verholpen

Dit is superuit­vin­der Mark, de man achter jouw tandenbor­stel, scheerappa­raat en beeld­scherm

20 maart Hij is de uitvinder van scheerapparaten, van tandenborstels maar ook van beeldschermen en CT-scanners. Philips’ superuitvinder Mark Johnson is van alle markten thuis. Niemand bij Philips heeft meer uitgevonden dan hij. En zijn werk zit er nog lang niet op. ,,We zijn uitvindingen aan het doen die de toekomst gaan veranderen.”