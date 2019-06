WeTransfer stuurde bestanden door naar verkeerde ontvangers

Het datalek vond plaats op 16 en 17 juni, schrijft WeTransfer in een e-mail aan slachtoffers. ,,Een transfer die je hebt gestuurd of verzonden, is ook bij sommige andere personen aangekomen”, schrijft het bedrijf. ,,We zien dat sommige van die bestanden ook geopend zijn, maar vrijwel zeker door de bedoelde ontvanger.”

Veel informatie is nog niet bekend over het lek. Zo is niet bekend om hoeveel slachtoffers het gaat en hoeveel mensen onterecht bestanden hebben ontvangen. ,,We zijn met man en macht op zoek naar de oorzaak van het probleem, maar kunnen daar nu nog niet veel over zeggen. We kunnen ook nog niet zeggen hoeveel gebruikers er getroffen zijn, maar we hebben iedereen die potentieel getroffen is benaderd. Gebruikers die geen bericht hebben gekregen zijn dus géén slachtoffer geweest”, meldt WeTransfer in een reactie aan Tweakers.