Wikileaks-oprichter Assange (nog) niet uitgewezen naar VS

WikiLeaks-oprichter Julian Assange (49) kan niet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat heeft een Britse rechter besloten. In de VS wacht de omstreden journalist mogelijk 175 jaar celstraf wegens de publicatie van geheime Amerikaanse militaire documenten op zijn site in 2010. De Amerikanen gaan tegen de uitspraak in beroep.

Districtsrechter Vanessa Baraitser deed uitspraak bij het Central Criminal Court in Londen. De Verenigde Staten hebben Assange aangeklaagd voor 17 spionageklachten plus een aanklacht wegens computermisbruik. Volgens rechter Baraitser was het aannemelijk dat Assange zelfmoord zou plegen als hij werd uitgeleverd.

Assanges Wikileaks schokte de wereld in 2010 met een geheime video van het Amerikaanse leger uit 2007 waarop te zien is hoe twee Amerikaanse Apache-helikopter in een wijk van Bagdad een groep mannen onder vuur neemt. Daarbij stonden ook een journalist en een fotograaf van persbureau Reuters die beiden omkwamen evenals vijf anderen. De uitleg van het leger was dat er een vuurgevecht was en dat een Amerikaanse patrouille in de buurt gevaar liep, de videobeelden laten eerder een slachtpartij zien. Alleen vanuit de helikopters werd schoten. Behalve die spraakmakende video zette Assange ook vele duizenden geheime documenten online van Amerikaanse operaties in Irak en Afghanistan. Daarbij werd veel vuile was buiten gehangen.

Spionage

Assange probeert al jaren om uit handen te blijven van de Amerikaanse justitie, die hem wil vervolgen voor spionage vanwege de publicatie van vertrouwelijke documenten. De problemen van de Australiër begonnen in 2010, toen hij in Londen werd gearresteerd op verzoek van Zweden, dat hem wilde ondervragen over beschuldigingen van verkrachting en aanranding door twee vrouwen. Om te voorkomen dat hij naar Zweden zou worden gestuurd, zocht Assange zijn toevlucht in de Ecuadoraanse ambassade. Daarmee bleef hij buiten het bereik van de Britse en Zweedse autoriteiten maar was hij in feite ook een gevangene in een kamer in een gebouw in de Londense wijk Knightsbridge.

De relatie tussen Assange en zijn gastheren verzuurde en in april 2019 werd hij uit de ambassade gezet. De Britse politie arresteerde hem onmiddellijk wegens het ontduiken van zijn borgtocht in 2012. Zweden liet het onderzoek naar seksuele misdrijven in november 2019 vallen maar bleef vastzitten vanwege het Amerikaanse uitleveringsverzoek.

Meningsuiting

Advocaten van Assange beweren dat hij slechts optrad als journalist en daarom recht heeft op bescherming van de vrijheid van meningsuiting vanwege het First Amendment dat is verankerd in de Amerikaanse grondwet. Assange onthulde Amerikaanse militaire wangedrag in Irak en Afghanistan en moet daarvoor worden geprezen, zo vinden ze. Volgens het juridische team van Assange willen de Verenigde Staten vooral een voorbeeld stellen een voorkomen dat dergelijke informatie nog eens naar buiten komt onder de dekmantel van aantasting van de nationale veiligheid.

De verdediging voerde ook al aan dat uitlevering een bedreiging vormt voor Assange omdat hij risico’s loopt op een ‘onevenredige straf ’die zijn gezondheid kan schaden. Dat zou zijn gezondheid schaden. Assange lijdt naar verluidt aan een ernstige depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen. Advocaten van de Amerikaanse regering ontkennen dat Assange alleen wordt vervolgd voor het publiceren van de gelekte documenten, en zeggen dat de zaak ‘grotendeels gebaseerd is op zijn onwettige betrokkenheid’ bij de diefstal van de diplomatieke mails en militaire dossiers door de veroordeelde inlichtingenanalist Chelsea Manning van het Amerikaanse leger.

Julian Assange is omstreden en in veler ogen lang niet meer de onomstreden waarheidsvinder die hij wil zijn. Tijdens Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 publiceerde zijn Wikileaks door Rusland gehackte emails van presidentskandidaat Hillary Clinton. De verdachtmakingen - er werden geen strafbare feiten gevonden - zouden Donald Trump in de kaart hebben gespeeld. In de entourage van de president is meerder keren aangedrongen op gratie voor Assange. Volgens Assange zou hij daarover ook contact met medewerkers van Trump hebben gehad.