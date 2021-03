Wil je een drone kopen? Met deze regels moet je rekening houden

Droneliefhebbers opgelet: sinds dit jaar gelden nieuwe regels voor het gebruik van drones in de buitenlucht, opgelegd vanuit de Europese Unie. Lees dus aandachtig verder, want de boetes voor het niet naleven van deze regels kunnen oplopen tot wel 8700 euro.

Allereerst wat goed nieuws: de droneregels zijn nu in de hele EU gelijk, los van bepaalde extra regels die EU-lidstaten kunnen opleggen. Voldoe je in Nederland aan de regels, dan is de kans dus goed dat je straks ook op vakantie in Frankrijk lekker met je drone de lucht in kan.

Verder is ook het onderscheid tussen vliegen voor je werk en vliegen voor je plezier van tafel. Niet langer hangen de regels af van waarom je vliegt, maar in plaats daarvan wordt nu gekeken naar hoe riskant jouw dronevlucht zal zijn. Vooral belangrijk is het gewicht van je drone.

Regels waar je tot 2023 mee te maken krijgt

Piloten moeten zich allereerst registreren bij de RDW en een vliegbewijs halen bij een erkende vliegschool. Daar krijg je een training en examen. Hoe riskanter je vlucht straks is, hoe meer examenvragen je ook krijgt. Het geheel aan training en examen kost zo’n 40 tot 200 euro.

Verdere eisen die nu gelden voor je drone: vlieg nooit hoger dan 120 meter van de grond en verlies je drone nooit uit het oog. Ook moet een dronepiloot minstens 16 jaar oud zijn.

Er zijn ook bepalingen die specifiek voor Nederland gelden. Hier mag je niet ‘s nachts met je drone vliegen en ook niet in de buurt van autowegen, snelwegen en 80km/u-wegen. Daarnaast mag je niet zomaar vliegen in no-fly-zones. Dat zijn gebieden rond bijvoorbeeld gevangenissen, industriegebieden, natuurgebieden, havens en vliegvelden.

Volledig scherm Deze kaart laat de Nederlands vlieggebieden voor drones zien. © Aeret.nl

Voldoe je aan al deze algemene voorwaarden, dan is het tijd om te kijken naar het gewicht van je drone. Tot 2023 gelden daar de volgende regels voor.

Dit mag je nu met een drone van maximaal 249 gram

De lichtste drones komen er vrij makkelijk van af. Die mogen boven mensen vliegen, maar niet boven menigtes. En nog makkelijker, als deze drone geen camera aan boord heeft, hoef je er geen vliegbewijs voor te hebben en hoeft hij niet geregistreerd te worden bij de RDW.

...en eentje van 250 tot 500 gram

Met deze drones verwacht de overheid dat je niet direct boven mensen gaat vliegen. Ook moet je de eerdergenoemde training volgen en het examen van 40 vragen afleggen voor je vliegbewijs.

...500 gram tot 2 kilo

Drones met dit gewicht moeten op minstens 50 meter afstand gevlogen worden van mensen die niet betrokken zijn bij de vlucht. Ook moet je als piloot het examen van veertig vragen en het extra examen met nog dertig vragen afleggen.

...2 tot 25 kilo, of sneller dan 68,4 km/u

Deze drones moeten minstens 150 meter afstand bewaren van mensen, bebouwing en recreatiegebieden. Dat zijn behoorlijk strenge voorwaarden, maar het gevolg is dat je het aanvullende examen weer niet hoeft te halen.

Naast deze Open categorie zijn er ook de Specific en Certified-categorieën, voor vluchten door professionals, onder nog gevaarlijkere omstandigheden. Die zijn voor de gemiddelde consument niet relevant.

En wat mag ik vanaf 2023 dan met mijn drone?

Deze regels gelden dus tot 2023. Daarna gelden voor je drone weer andere, strengere regels, waardoor van veel drones een grotere afstand bewaard moet worden. Nieuwe drones krijgen een speciaal Europees label, waardoor ze meer mogen.

En hoe zit het met toekomstige drones met dat nieuwe Europese label?

Dat nieuwe label is het bekende Europese CE-label, maar ook met C1, C2, C3 of C4 erbij. Hoe hoger het getal, hoe zwaarder de drone en hoe strenger de regels. Dat label houdt bovendien in dat de drone ook aan nieuwe eisen voldoet die niet gesteld kunnen worden aan bestaande drones. Het gaat dan om zaken als een ingeprogrammeerde maximum vlieghoogte, een zender voor het registratienummer, verlichting en meer.

Waar moet ik beginnen?

Het belangrijkste punt om te beginnen is de dronepagina van de overheid. Verder moet je voor je registratie naar de RDW. Om te checken waar je wel en niet mag opstijgen met je drone raadt de overheid de GoDrone-app en bijbehorende kaart aan. Tot slot bieden de Aeret Pre-Flight-kaart, Dronewijzer.nl en Dronewatch.nl veel nuttige extra informatie.

Voor wie met de drones aan de slag wil, is het ook absoluut aan te raden om de officiële webpagina’s voor drones erop na te slaan om zeker te weten dat je straks geen boete aan je broek hebt hangen.

