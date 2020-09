Wil je nog een PlayStation 5 op de releasedatum? Dat wordt lastig

Ook volgens Kris Lenaerts, CEO bij Game Mania, is de vraag naar de PlayStation 5 erg groot. Game Mania bood als enige aanbieder in oktober vorig jaar al de mogelijkheid om de console vooruit te bestellen. ,,We wilden ervoor zorgen dat echte fans als eerste geholpen konden worden. In oktober was de vraag al heel erg groot en sindsdien is die blijven groeien. Ook nu, ondanks het feit dat we zeggen dat klanten geen PlayStation 5 meer kunnen ontvangen op de releasedatum, blijven ze massaal pre-orders plaatsen.”



Game Mania zegt net als Bol.com niet te mogen zeggen hoeveel exemplaren ze hebben gekregen van Sony. ,,Het enige dat ik kan zeggen is dat de vraag veel groter is dan tijdens de release van de PlayStation 4. Daar is op ingespeeld.” Overigens is het volgens hem niet heel ongebruikelijk dat nieuwe spelcomputers als warme broodjes over de toonbank gaan. ,,In het begin is er altijd wat schaarste.”