Wist jij dit? Zo snel kan je icoontjes op je iPhone naar een ander scherm verplaatsen

Wat minder bekend is, is wat TikTok-gebruiker kevin_benjis in zijn viral video toont: je kan namelijk ook verschillende icoontjes tegelijkertijd verplaatsen. Dat doe je door met een vinger van je ene hand één icoontje ‘versleepklaar’ te maken en tegelijkertijd met een vinger van je andere hand één of meer andere icoontjes met een tik te selecteren, om vervolgens de hele zwik samen te slepen naar een ander scherm.

Nieuw is dit niet. De truc zat al in de bètaversie van iOS 11 in 2017. Vandaag de dag zijn we toe aan iOS 14.4. Toch is het voor vele gebruikers van Apple een openbaring. Dat suggereert althans het succes van de video op TikTok die daar al meer dan 1,6 miljoen keer bekeken is.