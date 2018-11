Zakenkrant: 'Facebook overwoog geld te vragen voor gebruikersinfo'

Duitsland start groot themaka­naal met enkel es­ports-uitzendin­gen

28 november Duitsland gaat met de tijd mee en lanceert binnenkort een zender die zich 100 procent richt op esports. De zender, die in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op de buis te zien is, is het nieuwe project van de giga sportzender Sports1.