Zen met je smartphone of tablet: vijf meditatie-apps om te proberen

Ondanks dat het de goede kant opgaat met de vaccinaties en de coronacrisis, hebben veel mensen het afgelopen jaar als zeer stressvol en zorgwekkend ervaren. Rust en balans zijn belangrijk in onzekere tijden en daar kan meditatie een steentje aan bijdragen. Met onderstaande apps voor je smartphone (of tablet) haal je meditatie makkelijk dichtbij.

Headspace (Android, iOS)

Deze app – bedacht en ontwikkeld door Andy Puddicombe die na jaren van meditatietraining in een Tibetaans klooster in de Himalaya ingewijd werd als heuse monnik - biedt gerichte meditatie en mindfulness-technieken voor overdag en voor het slapen gaan.

2. Meditatie met Petit Bambou (Android, iOS)

Meditatie met Petit Bambou is tien jaar geleden gestart in Frankrijk en heeft inmiddels ruim 7,5 miljoen gebruikers wereldwijd. De app is in Europa de meest gebruikte meditatie-app en sinds 2020 ook beschikbaar in de Nederlandse taal. Daarvoor is samengewerkt met Nederlandse mindfulness- en meditatie experts, waaronder Wineke van Aken en Peggy Carlier. Beide zijn verbonden aan het Instituut voor Mindfulness.