Zes gadgets van nog geen 50 euro voor onder de kerstboom

ZENS Single wireless charger (Vanaf 15,50 euro)

Volledig scherm Zens single wireless charger. © Zens

Deze draadloze lader is handig voor wie intensief gebruikmaakt van zijn of haar smartphone. Zodra je je telefoon (of je draadloze oortjes of smartwatch) even neerlegt, wordt de batterij opgeladen. De lader is compatibel met alle merken en heeft een antislip afwerking zodat je toestel netjes blijft liggen. Bekijk hier de Zens single wireless charger.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Google Nest Mini (vanaf 44,5 euro)

Volledig scherm Google Nest. © Google

De Nest Mini is zoveel meer dan een speaker! Met dit apparaat beluister je niet alleen muziek, maar heb je vooral altijd een slimme assistent in de buurt. Door luidop een vraag te stellen, krijg je direct een antwoord. Van de kortste route naar het werk opzoeken, het aanzetten van de verlichting tot het geven van een overzicht van het nieuws: de Nest Mini kan het allemaal. Bekijk hier de Google Nest Mini.

Trust Mantis GXT232 Streaming Microfoon (vanaf 27,99 euro)

Volledig scherm Trust GXT 232 Mantis. © Trust

Een USB-microfoon als cadeau? In 2019 was het nog bizar geweest, in 2020 is het ineens een handig hebbeding. Dankzij deze microfoon verlopen al je videocalls een stuk vlotter, waardoor het thuiswerk aangenamer wordt. Het bijbehorende statief en de kabel van anderhalve meter zorgen ervoor dat de mic zeer comfortabel in gebruik is. Bekijk hier de Trust Mantix GXT232 Streaming Microfoon.

Logitech G305 (vanaf 42,89 euro)

Volledig scherm Logitech G305. © Logitech

In quarantaine valt er niet veel te beleven, maar gelukkig kan je wel nog steeds urenlang gamen! De Logitech G305 is een prima gaming muis die waar voor z’n geld biedt. Het toestel maakt gebruik van de Logitech Hero Sensor die een resolutie van 12000 dpi heeft. Daardoor reageert de muis snel op de kleinste bewegingen. De muis werkt op AA-batterijen en gaat in prestatiemodus tot 90 uur mee. Bekijk hier de Logitech G305.

Samsung wireless powerbank EB-U1200 (vanaf 37,95 euro)

Volledig scherm Samsung wireless powerbank EB-U1200. © Samsung

Wandelen is meestal eentonig, maar als je tegelijkertijd Pokémon Go kan spelen wordt het uiteraard een stuk aangenamer. Helaas vraagt het spel vrij veel van de batterij van je smartphone, waardoor je niet eindeloos kan gamen. Daar kan een powerbank bij helpen. Met de Samsung EB-1200 van 10.000mAh kan je je toestel zowel draadloos als via USB-C zo’n 3 à 4 keer volledig opladen. De powerbank heeft een vermogen van 15W en ondersteunt Samsung Fast Charge. Bekijk de Samsung wireless powerbank EB-U1200.

Lenovo Smart Clock Essential (vanaf 44,37 euro)

Volledig scherm Lenovo Smart Clock Essential. © Lenovo

Voor een zorgeloze nacht kun je beter je smartphone buiten de slaapkamer houden. Het nadeel is dan wel dat je niet meer weet hoe laat het is, maar gelukkig biedt de Lenovo Smart Clock Essential hulp! Deze klok met ingebouwd nachtlampje toont niet alleen het uur, maar heeft ook een ingebouwde Google Assistant. Op die manier is het toestel veel meer dan een klok, maar kan het bijvoorbeeld ook de weersvoorspelling meegeven of via spraakherkenning een alarm instellen. Bekijk de Lenovo Smart Clock Essential.

