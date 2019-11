Ziggo hoeft adresgegevens downloaders niet te delen met distributeur Dutch Film Works

Distributeur Dutch Film Works had die gegevens geëist omdat het de downloaders aansprakelijk wil stellen, maar die eis is dinsdag afgewezen door het gerechtshof in Arnhem. Dutch Film Works had eerder ook al verloren bij de rechtbank.



Volgens de rechters heeft Dutch Film Works niet duidelijk gemaakt wat het bedrijf precies met de gegevens wil gaan doen. De privacy van Ziggoklanten is daarom belangrijker. Bovendien is het überhaupt niet duidelijk of de Ziggoklanten wel degenen zijn die de film hebben gedownload.



,,Door niet transparant te zijn over de criteria die zij aanlegt bij de inzet van de door haar voorgenomen acties, worden de belangen van de betrokken Ziggo-klant aangetast”, stelt het hof. Ook heeft Dutch Filmworks nog altijd niet duidelijk kunnen maken welke bedragen het gaat vorderen.