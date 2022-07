Zo betaal je contactloos met je smartphone of smartwatch

Contactloos betalen met je pinpas is een uitkomst: je hoeft niet langer je pincode in te voeren als het om het betalen van kleine bedragen gaat. Nog handiger is de mogelijkheid om te betalen met je smartphone of wearable, want dan kun je die passen thuislaten. Zo gebruik je jouw apparaten om mobiel te betalen.

Bij de meeste Nederlandse banken kun je met een betaalrekening ook betalen via je telefoon, en dat doen we ook steeds vaker. Je hebt dan wel een toestel nodig met nfc-chip. Ook heb je een telefoon met Android 5.0 of nieuwer nodig, of een iPhone die Apple Pay ondersteunt. Dat laatste is het geval vanaf de iPhone 6.

Sommige banken bieden hun eigen apps aan om mobiel te betalen, zoals ING, ASN Bank en SNS. Bij de meeste banken is het gebruik ervan gratis, bij een enkele betaal je 50 cent per maand. ABN AMRO en Rabobank zijn gestopt met het aanbieden van hun eigen apps om contactloos te betalen. In plaats daarvan kun je als gebruiker op Android-apparaten gebruikmaken van Google Pay. Voor iPhone-gebruikers is er Apple Pay.

Instellen voor Android

Bij banken die een eigen app hebben voor mobiel betalen, volg je de stappen van je bank. Als je Google Pay wilt gebruiken, moet je bij een bank zitten die dit ondersteunt. Een lijst hiervan is te vinden op de website van de techgigant.

Download Google Pay in de Play Store en open de app. Voeg een kaart toe en vul de benodigde informatie in. Het toevoegen van een creditcard, cadeaukaart of klantenkaart werkt op deze manier. Het toevoegen van een pinpas blijkt in de praktijk anders te liggen.

Om een pinpas toe te voegen, open je de bankierenapp. In de instellingen zie je waarschijnlijk het kopje ‘Google Pay’ staan. De betaalpassen die op jouw naam staan, kun je koppelen.

Heb je een smartwatch, dan kun je Google Pay gebruiken als je slimme horloge op Wear OS 2 of nieuwer draait. Op wearables van Fitbit kun je ook aan de slag met Fitbit Pay, maar slechts een paar banken ondersteunen deze betaalmethode. Ook smartphonemaker Samsung heeft zijn eigen Samsung Pay, maar dit is (nog) niet beschikbaar in Nederland.

Hoe gebruik je Google Pay?

Als je eenmaal een betaalpas of creditcard hebt toegevoegd, kun je Google Pay direct gebruiken. Je hoeft geen knopjes in te drukken om het te activeren, maar kunt het toestel gewoon tegen de lezer van het betaalautomaat houden.

Doe dit op de plek waar het logo voor contactloos betalen te zien is. Dat logo vind je ook terug op je betaalpas als deze geschikt is voor contactloos betalen. Voor grote bedragen moet je het toestel ontgrendelen.

Instellen voor iOS

Om een creditcard te koppelen aan Apple Pay, open je de instellingen van je iPhone en ga je naar ‘Wallet en Apple Pay’. Voeg een kaart toe door deze te scannen of voer de informatie handmatig in.

Om een betaalpas toe te voegen ga je naar de app van je bank. Een lijst van banken die Apple Pay ondersteunen, is te vinden op een ondersteuningspagina van het bedrijf. Bij de instellingen vind je waarschijnlijk een kopje ‘Apple Pay’. Volg hier de stappen van je bank.

Als je de betaalpas(sen) en creditcard(s) via je iPhone hebt toegevoegd, kun je ze via de Watch-app ook toevoegen aan je Apple Watch. Via ‘Andere kaarten op je iPhone’ druk je op ‘Voeg toe’. Op een Apple Watch activeer je Apple Pay door twee keer op de knop naast het kroontje te drukken.

Ben je op zoek naar een smartwatch? De redactie van BestGetest heeft de beste smartwatches verzameld.

Hoe gebruik je Apple Pay?

Als je minstens één betaalpas of creditcard hebt toegevoegd aan Apple Pay, kun je de dienst meteen gebruiken. Zorg er onder de instelling ‘Wallet en Apple Pay’ voor dat ‘Druk tweemaal op zijknop’ actief is. Door twee keer snel achter elkaar op de aan/uit-knop van je iPhone te drukken, wordt Apple Pay geactiveerd.

Via Face ID of Touch ID wordt vervolgens je identiteit geverifieerd. Daarna kun je de pas kiezen waarmee je wilt betalen en het toestel bij de lezer van het pinapparaat houden. Er verschijnt een bevestiging als je betaling gelukt is.

Via de instellingen ‘Wallet en Apple Pay’ op je iPhone kun je aangeven wat je standaard betaalpas is. Deze wordt automatisch gebruikt als je betaalt met Apple Pay, tenzij je vóór het betalen een andere pas kiest.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.