Zo bouw je zelf een slimme assistent

Wil je een slimme assistent in huis, zonder dat Google en Apple meteen kunnen meeluisteren? In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe je er zelf een maakt.

Een slimme assistent laat je met je stem een computer bedienen. Vraag om een specifiek stuk muziek, bedien de lichten van je huis met je stem of stel een vraag waar je meteen antwoord op krijgt – de digitale assistent is een computer die tegen je praat.

Waarschijnlijk heb je er al eentje in huis, want je krijgt hem vaak meegeleverd met je computer of telefoon. Denk aan Siri van Apple, Cortana van Microsoft, Alexa van Amazon of de Google Assistent. En wie er nog makkelijker gebruik van wil maken, kan een ‘smart speaker’ kopen zoals de Amazon Echo of Google Nest. Of je kunt er zelf één bouwen, zoals wij je in dit artikel uitleggen.

Hoe werkt een assistent?

Bijna elke assistent bestaat uit een aantal vaste onderdelen: een microfoon, een luidspreker en een computer met internetverbinding. De microfoon staat altijd aan, maar doet niets tenzij het een speciaal commando hoort. Denk bijvoorbeeld aan ‘Oké Google’ of ‘Hé Siri’.



Hierna luistert de computer naar wat je zegt en stuurt dit over internet door naar een speciale server. Daarop wordt jouw opdracht op de juiste manier geïnterpreteerd. Tenslotte wordt er een antwoord naar jouw apparaat teruggestuurd en zie je het resultaat.

Waarom zelf bouwen?

Een assistent van Google of Amazon heeft altijd een internetverbinding en de microfoon staat altijd aan. Hoewel deze bedrijven beloven geen misbruik te maken van deze toegang, is wantrouwen begrijpelijk. Het idee dat iemand alleen al de mogelijkheid heeft om altijd mee te luisteren, is voor veel mensen niet fijn.



Daarom kan een zelfgebouwde assistent prettiger zijn – dan weet je tenminste precies wat er gebeurt en of je dat oké vindt. En als je bereid bent veel geld en hardware te investeren, kun je in theorie zelfs een systeem bouwen dat volledig offline draait.

Is het makkelijk?

Je moet een beetje handig met computers zijn om een eigen assistent te bouwen, maar je hoeft geen programmeur te zijn. Het belangrijkste is dat je geduld hebt en de handleidingen volgt. Het gebruiken van een kant-en-klare assistent geeft absoluut meer gemak, maar een eigen creatie geeft je uiteindelijk meer vrijheid. En het is natuurlijk ook gewoon leuk.



Als jij je televisie, belichting en koffieapparaat met je stem wilt bedienen, moeten deze apparaten wel allemaal op hetzelfde netwerk aangesloten zijn en met elkaar kunnen communiceren. Het bouwen van een eigen assistent moet je daarom als een eerste stap zien voor een mogelijk groter project.

Wat heb je nodig?

Iedere assistent heeft luidsprekers, een microfoon en een computer nodig. Voor de speakers kunnen we alles gebruiken dat kan worden aangesloten met een gewone audiokabel zoals bij oordopjes. Voor de microfoon gaat de voorkeur naar eentje met een usb-poort.



Als computer gebruiken we een Raspberry Pi. Dat is een goedkope microcomputer voor doe-het-zelvers. We willen ten minste model 3B of nieuwer. Daarnaast willen we een microSD-geheugenkaartje met ten minste 8 gb opslagcapaciteit en een stroomvoorziening. De officiële Raspberry-adapter kost vaak net iets meer dan een tientje.

Verder heb je een toetsenbord en monitor nodig én een werkende computer, voor de installatie van de software.

Aan de slag

Download het besturingssysteem Picroft, pak het uit en gebruik het programma Balena Etcher om het naar de SD-kaart te schrijven. Stop nu de SD-kaart in de Pi en sluit de luidspreker, microfoon, toetsenbord en monitor aan. Als laatste plug je de adapter in de Pi. Het apparaat start nu vanzelf op.



Het instellen van Pycroft lijkt lastig, maar als je deze gids stap voor stap volgt valt het wel mee. Het belangrijkste om te onthouden is dat de microfoon problemen kan geven. Het kan zijn dat je, wanneer je een andere microfoon aansluit, beter resultaat krijgt. Vergeet niet om aan het einde van het instellen je apparaat te registreren op www.Mycroft.ai. Als je klaar bent, kun je het toetsenbord en de monitor verwijderen en je Pi opnieuw opstarten.

Nieuwe trucjes leren

Wanneer je Mycroft voor het eerst gebruikt, valt je misschien op dat er bepaalde dingen zijn die jouw assistent niet weet of niet kan. Gelukkig kun je Mycroft makkelijk nieuwe trucjes leren.



Ga naar deze pagina en kijk welke ‘skills’ je jouw assistent wilt leren. Als je er één gevonden hebt die je leuk lijkt, zeg je gewoon: ‘Hey Mycroft, install...’ en de naam van de te leren vaardigheid. Dit is ook de plek waar je software vindt voor je andere smart devices, zodat je ze met Mycroft kunt verbinden.

Eigen vorm

Als je alle bovenstaande stappen gevolgd hebt is je assistent klaar voor gebruik. Maar voor de ware doe-het-zelver begint nu het echte werk. Je assistent is op dit moment nog gewoon een naakte Raspberry Pi met speaker en microfoon. Het is aan jou om een mooie behuizing te maken. Misschien bouw je een robot, of misschien verwerk je het geheel stijlvol achter een schilderij.



In de documentatie van Mycroft vind je instructies om van alles en nog wat te verbinden met de GPIO-pinnen van de Pi, zodat je het apparaatje nog meer functionaliteit kunt geven.

