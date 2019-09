Zo ga je slim om met jouw smarthome

Waarom de tepel van actrice Amber Heard niet wordt verwijderd op Instagram

17 september Het is inmiddels bijna twee weken geleden dat de Amerikaanse actrice Amber Heard (33) een foto van zichzelf op Instagram plaatste waarop haar tepel te zien is. Opvallend genoeg heeft het socialemediaplatform de foto nog steeds niet verwijderd en lijkt het dat ook niet van plan te zijn, terwijl andere vrouwentepels per direct verbannen worden.