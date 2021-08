Zo herken je spamaccounts op sociale media

Nepaccounts kunnen meerdere redenen hebben om van die geautomatiseerde berichten te plaatsen. Via Twitter en Facebook worden bijvoorbeeld trollenlegers gemaakt om de publieke opinie te beïnvloeden, en op Instagram en YouTube zijn hele bendes seksueel getinte accounts actief die geld proberen te verdienen aan nietsvermoedende bezoekers.

De profielfoto

De eerste stap als je vermoedt dat je met een nepaccount te maken hebt, is kijken naar de afbeelding. Heeft iemand een heel algemeen plaatje, of zelfs helemaal geen avatar? Dan wordt de kans groter dat de persoon in kwestie niet echt bestaat.

Maar ook als je wel een foto ziet, moet je nog goed opletten. Veel nepaccounts gebruiken foto’s van mensen die ze op het internet hebben gevonden. Bovengenoemde seksbots tonen bijvoorbeeld vaak afbeeldingen van modellen of andere vrouwen die ze van sociale media hebben gekopieerd.

Via Google Image Search kun je nagaan of een bepaalde afbeelding ook voor andere doeleinden is gebruikt. Sleep gewoon de profielfoto van een account in deze zoekmachine om te zien of er nog andere namen aan dat plaatje zijn verbonden. Je weet dan vrijwel zeker dat het om een nepaccount gaat.

Persoonlijke informatie

Een andere belangrijke factor is de persoonlijke informatie die wordt prijsgegeven in de biografie van het account. De meeste bots geven maar een beknopte omschrijving van zichzelf. Verder dan een plaatsnaam, politieke voorkeur of leeftijd komen ze vaak niet. Pas als er echt identificeerbare en controleerbare informatie over een account te vinden is, weet je iets zekerder dat je met een echt iemand te maken hebt.

Ook aan de inhoud van de berichten valt veel af te leiden. Internettrollen delen vaak berichten van prominente figuren, om de verbinding te zoeken met hun publiek. Ze kunnen wel op berichten reageren, maar hebben nooit echt een gesprek met iemand die hen aanspreekt. En ze plaatsen vrijwel niets over hun dagelijks leven, terwijl je dat van een echt mens wel zou verwachten.

Weinig volgers

Het aantal volgers en volgende accounts kan een belangrijke hint zijn. Bots kunnen bijvoorbeeld zelf veel Instagram-accounts om aandacht te genereren, maar hebben zelf weinig volgers. Of je kunt bekijken hoe lang een account actief is. Hoe langer iemand het al op een platform uithoudt, hoe kleiner de kans dat het een bot is. Op Twitter staat dat gewoon onder de naam, maar bij andere kanalen kun je terugscrollen om te zien hoe lang iemand al berichten plaatst.

Kom je er echt niet uit, dan zijn er op internet tools te vinden die het gedrag van accounts analyseren. Met een site als Follower Audit kun je bijvoorbeeld zien of je veel neppe volgers op je Twitter-account hebt, al moet je wel een abonnement betalen om die vervolgens te kunnen blokkeren. Op websites als BotSentinel en Botometer kun je zelf een account invoeren dat je verdacht vindt. Je krijgt dan een score voor hoe waarschijnlijk het is dat het om een bot-account gaat.

Wat nu?

Wat moet je doen als je denkt een nepaccount te hebben gevonden? De belangrijkste regel is ‘Don’t feed the trolls’, oftewel: geef ze geen aandacht. Dat is namelijk precies waar de nepaccounts op uit zijn. Negeer ze of blokkeer ze, zodat ze niet meer op je tijdlijn verschijnen.

Het is in ieder geval niet aan te raden om op links te klikken in de profielen van deze accounts, vooral als die links er onbetrouwbaar uitzien. Vaak willen ze geld aan je verdienen, bijvoorbeeld door je naar seksueel getinte sites te lokken of met phishing je wachtwoorden te stelen.

Zie je een spamaccount dat veel aandacht genereert, mensen oplicht of op een andere manier schadelijk is? Rapporteer het account dan bij het desbetreffende socialemediaplatform. Zij kunnen vervolgens ingrijpen door het account te verbannen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: