Zo kom je van Google af

Google is inmiddels een gigantisch bedrijf, maar het begon allemaal met een zoekmachine. Deze is nu zo ingeburgerd dat googelen in de Dikke van Dale staat en veel mensen hebben Google Zoeken als startpagina ingesteld.

Er is echter veel meer keus. Het Nederlandse Startpage toont dezelfde zoekresultaten als Google, maar dan zonder inbreuk te maken op privacy. De getoonde advertenties zijn dan ook een stuk minder persoonlijk, want de zoekmachine bespioneert je niet.

Een ander uitstekend alternatief voor Google Zoeken is DuckDuckGo. Ook deze zoekmachine heeft een uitstekende reputatie qua privacy. De zoekresultaten zijn bovendien diverser, want DuckDuckGo haalt overal informatie vandaan: van Wikipedia tot sociale media.

Gmail

Gmail slaat iedere e-mail op die je ooit verzonden en ontvangen hebt. Sterker nog, de dienst kwam een paar jaar terug onder vuur te liggen omdat bekend werd dat Google de inhoud van berichten scande om zo advertenties persoonlijker te maken.

Gelukkig zijn er meerdere alternatieven. Proton Mail is een van de veiligste opties. Deze Zwitserse e-maildienst versleutelt alle berichten waardoor alleen de verzender (jij, bijvoorbeeld) en de ontvanger de inhoud kunnen lezen. Proton Mail kan alleen zien dat er iets is verstuurd, maar niet wat. De dienst heeft een gratis versie, maar voor alle functies moet je de portemonnee trekken (3,99 euro per maand).

Ook StartMail is een aanrader. Deze dienst is opgezet door dezelfde mensen achter zoekmachine Startpage, gaat uitstekend met de gegevens van haar gebruikers om en kost 5 euro per maand. De berichten worden op Nederlandse servers opgeslagen en alle persoonlijke gegevens worden gewist zodra je StartMail weg klikt. Verder kun je ook nog Tutanota uitproberen, een privacybewuste maildienst uit Duitsland.

Google Chrome

In de browsermarkt is Chrome heer en meester. Ruim 2,65 miljard mensen gebruiken de browser, wat goed is voor een marktaandeel van ruim 63 procent. Daarmee heeft het Google-product een comfortabele voorsprong op nummer twee, Safari van Apple (19 procent).

Gebruik je geen Apple-producten? Ook dan zijn er uitstekende alternatieven voor Google. Mozilla Firefox wordt gerund door een stichting zonder winstoogmerk en heeft een uitstekende naam op privacygebied. Daarnaast is de browser helemaal naar eigen hand te zetten. Je kunt onder meer nieuwe apps en extensies installeren, of bijvoorbeeld de opmaak van tabbladen wijzigen.

Wie wél Chrome wil, maar geen Google, moet eens naar Brave kijken. Deze browser gebruikt dezelfde techniek als de Google-concurrent, maar steekt toch net iets anders in elkaar. Advertenties worden bijvoorbeeld automatisch geblokkeerd door de ingebouwde adblocker, net als trackers – waarmee adverteerders je internetgedrag in de gaten houden.

Google Drive

Zoho Office is niet heel populair, maar wel een uitstekend alternatief voor Google Drive. Het kantoorpakket heeft namelijk alles in huis om op afstand (met collega’s) aan documenten, spreadsheets en presentaties te werken. Alle bestanden worden versleuteld opgeslagen en het design is overzichtelijk. Zoho Office is gratis voor particulieren, maar zakelijke gebruikers sluiten een abonnement af (van 2,70 euro per maand).

Apple-gebruikers voelen zich waarschijnlijk het fijnst bij iCloud. Deze dienst zit als een rode draad in de iPhone en Mac verweven en geeft standaard 5 gigabyte (GB) opslagruimte voor het opslaan van foto’s, documenten en meer. Dropbox geeft maar 2 GB gratis opslag, maar werkt wel beter op Windows-computers en/of Android-telefoons.

Een heel veilig alternatief voor Google Drive is pCloud, dat standaard 10 GB gratis opslagruimte geeft. Deze opslagdienst laat je, net als bij Drive, heel makkelijk documenten met anderen delen en alle bestanden worden versleuteld opgeslagen.

Google Foto’s

Het meest voor de hand liggende alternatief voor Google Foto’s is iCloud. Deze optie is vooral aan te raden als je alleen maar Apple-apparaten gebruikt. Is dit niet het geval, kijk dan eens naar Amazon Photos. Hiermee heb je 5GB opslag voor foto’s en video’s, tenzij je Prime-abonnee bent. Dan krijg je onbeperkte online opslag.

Wie haar of zijn foto’s liever niet bij een gigantisch techbedrijf opslaat, komt uit bij iDrive. Deze dienst neemt het heel nauw met je privacy en slaat bestanden standaard versleuteld op. Met een gratis abonnement krijg je 10GB opslag.

Google Maps

Waarschijnlijk is Google Maps je standaard navigatie-app, maar er zijn meer manieren om van A naar B te komen. HERE WeGo staat bekend om haar vooruitstrevendheid en was een van de eerste apps waarmee je offline kaarten kon downloaden en die je op de hoogte hield van files. Tegenwoordig is de dienst heel compleet en kun je zowel met de auto, fiets of het openbaar vervoer via HERE reizen.

Sygic is veel meer dan een Google Maps-alternatief. De app zit namelijk boordevol extra mogelijkheden. Neem nou de ingebouwde dashcamfuntie, die je smartphone omtovert in een camera die zijn blik op de weg houdt. Ook fijn: het verlichte display. Deze functie kan je route om het voorruit projecteren. Dit is vooral tijdens nachtelijke ritjes fijn. Om alle functies van Sygic moet je een betaald abonnement à 19,99 euro per jaar afsluiten.

Google Agenda

Het eerder besproken Proton Mail en Tutanota zijn niet alleen uitstekende maildiensten, maar ook veilige kalenders voor het opslaan van afspraken. Populairdere alternatieven zijn Outlook Calendar van Microsoft en de standaardagenda van Apple.

