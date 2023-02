Zo koop je smartphone-apps voor minder

Veel producten gaan soms in de aanbieding waardoor ze goedkoper zijn, waaronder apps. Wie slim is, kan daarom flink besparen op smartphone-apps en abonnementen.

Aanbiedingen in de gaten houden

Heb je een of meerdere apps op het oog? Er zijn manieren om prijsveranderingen van apps in de gaten houden, zoals AppSliced (iOS). Via deze website en app kun je apps volgen en een seintje krijgen op het moment dat deze in de aanbieding is, of zelfs helemaal gratis. Verder laat de website weten of een app momenteel relatief prijzig is, of juist goedkoop. Daarvoor kijkt AppSliced naar de prijshistorie.

Voor Android

Ben je een Androidgebruiker? Dan is AppSales de moeite waard. Deze app doet in grote lijnen hetzelfde als AppSliced. Je kunt dus de prijsontwikkeling van apps volgen en een seintje krijgen op het moment dat deze in de aanbieding zijn.

Verder heeft de Google Play Store-app van Android een ingebouwde wensenlijst voor apps, maar deze is niet de moeite waard. Die houdt namelijk niet bij of apps momenteel in de aanbieding zijn.

Veel Android-apps voor weinig

Zowel Apple als Google bieden abonnementen aan waarmee je voor een vast maandelijks bedrag toegang krijgt tot honderden apps en games, zonder advertenties. Grootverbruikers kunnen hiermee flink besparen.

Google Play Pass kost 4,99 euro per maand en heeft honderden apps en games in de catalogus. Je kunt de toegang met maximaal vijf andere gezinsleden delen. Een jaarabonnement kost 29,99 euro.

Je sluit een (proef)abonnement af via de Play Store-app op een Android-telefoon. Tik op het profielicoon rechts, druk op ‘Play Pass’ en volg de aanwijzingen.

Exclusieve games via Apple Arcade

Apple-gebruikers gaan voor Apple Arcade. Met dit abonnement heb je toegang tot meer dan 200 exclusieve games - er zitten geen apps bij. Arcade kost 4,99 euro per maand en is deelbaar met maximaal vijf andere gezinsleden. Via de App Store-app op een iPhone of iPad sluit je een (proef)abonnement af.

Arcade is onderdeel van Apple One. Met dit abonnement bundel je meerdere Apple-diensten, zoals Apple Music en Apple TV+, in één voordelig pakket. Een individueel Apple One-abonnement kost 16,95 euro per maand. Een gezinspakket is 22,95 euro per maand en is deelbaar met maximaal vijf anderen.

Schrappen en afwisselen

De laatste jaren zijn er steeds meer apps die gebruikmaken van abonnementen. Het is daarom slim om zo nu en dan door al je maandelijkse betalingen te lopen en weinig nuttige diensten te schrappen. Zo betalen veel mensen voor (app-)abonnementen die ze zelden tot nooit gebruiken.

Ook kun je ervoor kiezen om abonnementen af te wisselen. Betaal bijvoorbeeld de ene maand voor Netflix, zeg deze dienst op, stap over naar Apple TV+ en herhaal.

Dit trucje is echter niet altijd mogelijk. Het is bijvoorbeeld niet praktisch om af en aan voor een cloudopslagdienst te betalen, zoals iCloud of Google One. In dit soort gevallen kun je het beste langdurige abonnementen afsluiten. Een jaarabonnement is in de regel altijd goedkoper dan een maandelijks pakket.

