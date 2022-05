Zo krijg je toegang tot je pc met je telefoon, waar je ook bent

Je bent niet altijd in dezelfde ruimte als je computer, ook niet als je die computer nét even nodig hebt. Gelukkig zijn er manieren om je computer op afstand te bedienen. Zo krijg je toegang tot je pc vanaf een ander apparaat, ook als je van huis bent.

Er bestaan verschillende softwareprogramma’s om je pc te bedienen vanaf een ander apparaat. De bekendste programma's zijn afkomstig van Google en Microsoft. Die van Microsoft is enkel beschikbaar als je over Windows 11 Pro of Windows 10 Pro beschikt. Apple heeft ook een eigen remote desktop-applicatie, maar dit is een betaalde dienst. De diensten van Apple en Microsoft worden daarom buiten beschouwing gelaten in dit artikel.

Google Chrome Remote Desktop en TeamViewer zijn gratis te gebruiken op zowel Windows- als Mac-apparaten. Dit laatste programma is enkel gratis voor persoonlijk gebruik. Let wel: deze diensten werken alleen als je computer daadwerkelijk aanstaat en is verbonden met internet.

Chrome Remote Desktop

Surf op je Windows-pc of Mac naar remotedesktop.google.com en klik op ‘Toegang krijgen tot mijn computer’. Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je Google-account of maak er eerst een aan. Download vervolgens Chrome Remote Desktop door op de blauwe knop bij ‘Externe toegang instellen’ te klikken.

Nadat de software geïnstalleerd is, geef je een pincode op. Mogelijk moet je het programma toestemming geven om je scherm vast te leggen en te delen. Onder ‘Dit apparaat’ staat jouw huidige pc. Bij ‘Externe apparaten’ vind je alle andere apparaten die je eerder hebt toegevoegd.

Download de app Chrome Remote Desktop op je Android-smartphone of iPhone. Open de app en log in met hetzelfde Google-account dat je gebruikt voor je pc. Selecteer vervolgens het apparaat waar je toegang tot wilt en voer de pincode in die je zelf hebt ingesteld. De verbinding komt automatisch tot stand. Er verschijnt een melding op je pc zolang je bureaublad wordt gedeeld.

Op je telefoon vind je rechts onderin het scherm een menu (al kun je deze ook naar links verplaatsen). Hiermee kun je een toetsenbord tevoorschijn halen, zodat je in je bestanden kunt typen. Daarnaast kun je kiezen uit een Trackpadmodus of een Aanraakmodus. Met de eerste optie bedien je de pc met een cursor, zoals je waarschijnlijk op een computer gewend bent. De ander biedt een standaard touch-functionaliteit, zoals hoe je jouw telefoon bedient.

Bij Chrome Remote Desktop is het niet mogelijk om te wisselen tussen verschillende monitoren die aan de gedeelde pc hangen. In plaats daarvan zijn ze samengevoegd tot één scherm.

Wil je stoppen met het delen van je scherm? Sluit dan de app af of ga naar het menu en kies voor ‘Verbinding verbreken’. Je kunt ook op je gedeelde pc klikken op ‘Delen stoppen’.

TeamViewer

Download en installeer TeamViewer via teamviewer.com op je pc en telefoon. Na installatie wordt er automatisch een handleiding met uitleg geopend.

Een account is niet nodig om TeamViewer te gebruiken. Als je het programma opent, zie je een ID en wachtwoord in beeld waarmee je het apparaat op afstand kunt bedienen.

Om TeamViewer te gebruiken, dien je het ID van je pc in te voeren als je de app op je smartphone opent of als je toegang wilt vanaf een andere pc. Druk vervolgens op ‘Op afstand bedienen’ en voer het wachtwoord in. Je hebt direct toegang tot het apparaat vanaf afstand.

Via de TeamViewer-app kun je wisselen tussen meerdere beeldschermen die aan dezelfde pc gekoppeld zijn. De mobiele app beschikt bovendien over handige snelkoppelingen zoals de mogelijkheid om je computer te vergrendelen met één simpele druk op de knop. Je kunt ook andere apparaten dan computers op afstand bedienen, zoals mobiele telefoons. Om te stoppen met schermdelen, sluit je simpelweg TeamViewer af.

Zowel Chrome Remote Desktop als TeamViewer zijn gratis en gebruiksvriendelijk. Wil je zoveel mogelijk opties of zijn er meerdere beeldschermen verbonden aan de pc waar je toegang tot wilt? Dan is TeamViewer duidelijk de beste keuze. Wil je juist een simpele interface en meerdere apparaten vanaf afstand bedienen, zoals die van familieleden? Dan is het aanbod van Google waarschijnlijk een geschiktere optie.

