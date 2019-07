Zo lang kun je jouw iPhone nog blijven gebruiken

Wie een nieuwe iPhone koopt, heeft – in tegenstelling tot bij Android – meteen de garantie dat hij ook jarenlang van software-updates kan genieten. Maar hoelang kan je iPhone zelf in de praktijk mee? We zochten het uit voor de zes meest recente modellen.

In september verschijnt iOS 13, de meest recente versie van Apples besturingssysteem voor smartphones. Alle iPhones vanaf de 6S blijven compatibel met die nieuwe versie. Dat wil zeggen dat je ook met de iPhone die je kocht in 2015 nog even verder kan. Een iPhone is dan ook gemaakt om minstens vijf jaar mee te kunnen. Bij een Androidtoestel gaat het gemiddeld maar om twee à drie jaar. Toch moet je goed opletten als je lang doet met een ouder toestel. Bepaalde apps zullen geen updates meer toestaan voor oudere iOS-versies en je krijgt ook niet alle veiligheidsupdates binnen.

iPhone 6S (Plus) - 314-349 euro

Volledig scherm 6S © 6S

De 6S verscheen in 2015 als tussenmodel na de 6 en heeft hardware die nog krachtig genoeg is om iOS 13 te torsen.

Houden? Het kan nog héél eventjes. Het wordt twijfelachtig of je er volgende versies van iOS nog op zult kunnen draaien, maar je zit wel nog safe tot ergens in 2020.

Kopen? Dat is dan weer niet het beste idee, want deze hardware is natuurlijk al erg verouderd. Dat is meteen de reden waarom je dit toestel voor scherpe prijzen vindt, maar geen prijs is scherp genoeg om de aankoop van een toestel uit 2015 nog te rechtvaardigen.

iPhone SE - 318 euro

Volledig scherm © AP

Ook de iPhone SE, verschijningsjaar 2016, wordt stilaan een oud beestje. En je moet weten dat dit toestel al vanaf het begin bedoeld was als instapmodel en dat de hardware lang niet de typerende kracht heeft van de ‘gewone’ iPhones.

Houden? Ondanks de geruchten van het tegendeel, krijgt de SE dus wél nog ondersteuning voor iOS 13. Je kan dus nog even verder.

Kopen? Valt opnieuw echt niet meer aan te raden, ondanks die scherpe prijzen.

iPhone 7 (Plus) - 427-515 euro

Volledig scherm iPhone 7 © Tweakers

De 7-reeks lijkt erg op de 6S, maar wat snelheid, camerakwaliteit en accuduur betreft is hij wel een stuk beter. De 7 is trouwens ook de eerste iPhone die waterresistent is én stereoluidsprekers heeft.

Houden? Kan absoluut. Bedenk wel dat je binnen een jaar of twee uit de updates vliegt en dan best kunt uitkijken naar een nieuw toestel.

Kopen? Dit is een hele goede budgetaankoop, zolang je dus beseft dat het is om ‘maar’ twee jaar mee te gaan qua updates.

iPhone 8 (Plus) - 588-699 euro

Volledig scherm iPhone 8 © Tweakers

De volgende evolutionaire stap was draadloos laden, dat werd geïntroduceerd met de 8-reeks. Ook ging de camera er wat op vooruit; en de nieuwe A11-chip is een beest. Prima accuduur ook!

Houden? Wanneer je een iPhone uit de 8-reeks op zak hebt, zit je nog wel een tijdje gebeiteld.

Kopen? Goed idee: je zit nog maar halverwege de ondersteuningscyclus van Apple én de prijzen vallen hier ook al mooi mee. Anderzijds: het prijsverschil met de betere en meer recente XR is niet zo enorm groot, dus waarom dan niet meteen een XR kopen?

iPhone X - 869 euro

Volledig scherm iPhone X © Tweakers

In 2017 zette Apple een pronkstuk neer met zijn X-versie, een toestel dat onder meer over een 3D-scanner beschikt, gezichtsherkenning heeft en razendsnelle, goed werkende en krachtige hardware. Hij introduceerde vooraan ook de inkeping met de selfiecamera als vormelement. Last but not least: dit was de eerste iPhone met een oledscherm.

Houden? Zeker en vast! Gezien het bouwjaar kan hij nog ongeveer even lang mee als de 8-reeks. Blijft ook een topper qua hardware en functies.

Kopen? Dat is dan weer niet zo’n goed idee. De X heeft immers nog altijd een erg stevige prijs. Dan kan je beter meteen uitwijken naar een XS/XS Max of XR.

iPhone XR/XS/XS Max - 749-1019-1122 euro

Volledig scherm iPhone XS © Tweakers

Hierover valt weinig nieuws te vertellen. De X, XS Max en XR zijn de recentste modellen en houden het dus ook nog het langste vol wat software-updates betreft. Natuurlijk komen er vanaf september wellicht opvolgers op de markt, maar dat neemt niet weg dat je ze nog in een gunstig tijdsvak koopt of hebt gekocht.

Houden? Natuurlijk, dit zijn de krachtigste iPhones van het moment.

Kopen? Ook, met de X/XS Max/XR zing je het nog minstens vier jaar uit. Zeker de XR is een goede keus wanneer je hem afweegt tegen pakweg een X of een 8: hij is slechts marginaal duurder, maar wel recenter en krachtiger.

Hier is nog een handige tabel die je erop kunt naslaan, met alle iPhone-edities en de iOS-versies die ze ondersteunen: