Zo maak je een beeldscherm het beste schoon

Een scherm van een digitaal apparaat wordt sneller vies dan je denkt. Het display van je smartphone ligt voor de hand omdat we er de hele dag aanzitten, maar ook je laptop of televisie kunnen behoorlijk smoezelig worden. Met name als de zon op het scherm in kwestie schijnt, kun je opeens voor onaangename verassingen komen te staan. Met onderstaande tips heb je dat schoonmaakklusje snel en veilig geklaard.

Microvezeldoekjes werken het beste

Gebruik tijdens het schoonmaken altijd een microvezeldoekje. Ga nooit met keukenpapier, een servetje, een theedoek of een oud T-shirt aan de slag want deze kunnen oude vlekken, zandkorreltjes of stofdelen bevatten waardoor er kleine krasjes kunnen ontstaan. En dan ben je nog verder van huis.

Wanneer je met water werkt, gebruik dan gedestilleerd (gekookt) water. Gewoon kraanwater kan kalkresten bevatten en die wil je niet op je scherm terugvinden.

Azijn met water

Gebruik nooit zo maar een schoonmaakmiddel zoals zeep of allesreiniger. Kies in plaats daarvan voor gespecialiseerde producten zoals Spray Twice A Day. Ook kun je een mengsel van gedestilleerd water en schoonmaakazijn maken en dit in een verstuiverflesje stoppen.

Sproei nooit vloeistof direct op het scherm, maar spuit dit op het doekje dat je hierna op het scherm gebruikt. En gebruik ook nooit te veel vloeistof. Een beetje is meestal genoeg. Boen niet te hard. Beter twee keer rustig, dan een keer te bruut.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Laptopscherm schoonmaken

Het beeldscherm van je laptop is het lastigst te reinigen, omdat het feitelijk een complete (portable) computer betreft. Je wilt niet dat er vloeistof op je toetsenbord - of tussen de scharnieren terecht komt. Sluit je laptop daarom eerst helemaal af. Blaas vervolgens met je mond (door zelf te blazen) het ergste vuil – indien aanwezig – van het scherm af.

Spuit wat schoonmaakmiddel op het microvezel doekje en wrijf in een richting rustig over het scherm. Herhaal dit totdat het gewenste resultaat is bereikt. Droogmaken doe je met de andere kant van het microvezeldoekje.

Smartphones reinig je zo

Voor de smartphone geldt feitelijk hetzelfde als hierboven. In de regel hoef je je smartphone niet uit te zetten en je hebt speciale, compacte microvezeldoekjes voor smartphones beschikbaar.

Haal je smartphone ook regelmatig uit het hoesje, want daar zit ook vaak veel vuil onder de randen. Voor een tablet geldt in de regel dezelfde behandeling als de bij de smartphones.

Kijk uit voor strepen op een telvisie

Wanneer het om grote schermen gaat is het verstandig deze volledig uit te schakelen en te wachten totdat ze zijn afgekoeld. Is een tv of monitor nog warm en ga je schoonmaken, dan ontstaan er makkelijk strepen.

Voor televisieschermen zijn weer aparte, gespecialiseerde schoonmaakmiddelen beschikbaar, al werkt de mix van gedestilleerd water en schoonmaakazijn ook prima. Vergeet bij de monitors en televisieschermen ook de randen niet mee te nemen. Voor de rest geldt dezelfde procedure als bij laptops.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.