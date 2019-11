Zo maak je goede filmpjes met je smartphone

Iedereen kent ze wel, de vakantiefilmpjes van ome Henk die hij met z’n smartphone heeft gemaakt. Ze duren te lang, er zit te veel beweging in, ze zijn te donker of te licht. En vooral: er zit geen verhaal in, zegt videotrainer en televisiemaker Peter Brinkman: ,,Er is geen begin, geen einde, niks. En filmpjes zonder verhaalopbouw zijn saai. Wat ome Henk doet, is de camera zijn ogen laten volgen zonder er bij na te denken. Zon-de, er is zo veel meer uit te halen.’’