Zo neem je een pauze van vrienden op sociale media

Plaatst een kennis dagelijks tegeltjeswijsheden, lees je constant liefdesverklaringen van je ex aan een nieuwe liefde of ben je de stortvloed aan foto’s van je pasgeboren nichtje beu? Zo neem je even pauze van een vriend op sociale media, zonder meteen te ontvolgen of ontvrienden.

Facebook

De makkelijkste manier om een pauze te nemen van een vriend op Facebook is via de Take a Break-pagina. In de zoekbalk vul je de naam van de vriend in. Selecteer de persoon in kwestie en kies hoe de pauze eruit moet zien. Je kunt bijvoorbeeld kiezen dat je geen berichten meer te zien krijgt van de vriend op je tijdlijn, maar je kunt ook beperken wat die persoon van jou ziet.

Een andere manier om geen berichten van je vriend te zien is om naar het profiel van je vriend gaan en de optie ‘Vrienden’ selecteren, dit vind je in de buurt van de blauwe knop ‘Chatbericht sturen’. Kies vervolgens voor ‘Niet meer volgen’.

Geen zorgen, je vriend krijgt geen melding over de ingelaste pauze en je kunt nog altijd naar diens pagina gaan als je toch nieuwsgierig bent. Heb je een fout gemaakt of wil je de pauze stopzetten? Je zet de instellingen via dezelfde manieren terug. Je ontvangt daarna direct weer nieuwe berichten van de vriend op je tijdlijn.

WhatsApp

WhatsApp maakt het mogelijk om individuele chats en groepschats te dempen, waardoor je geen meldingen ontvangt van nieuwe berichten in die chat.

Als je om welke reden dan ook niet uit een groepschat wil gaan, maar ook niet geïnteresseerd bent in de berichten die er gestuurd worden, kun je de chat archiveren. Dit doe je door het gesprek in de chatlijst naar links te swipen en op ‘Archiveer’ te drukken. Dezelfde optie is mogelijk voor individuele chats.

Berichten worden dan automatisch gedempt. Via ‘Gearchiveerd’ bovenaan de chatlijst kun je bovendien altijd de chatgeschiedenis terugvinden. Je kunt de chat hier ook weer deactiveren.

Instagram

Het is niet mogelijk om tijdelijk geen berichten te zien van iemand die je op Instagram volgt zonder diegene uit je vriendenlijst te verwijderen. Wel kun je iemand ‘beperken’. Je krijgt dan standaard niet de opmerkingen van deze persoon onder berichten te zien, behalve als je op ‘Opmerking bekijken’ drukt. Bovendien kan de persoon niet meer zien wanneer je online bent en of je zijn of haar reacties hebt gelezen. Verder zijn de opmerkingen alleen zichtbaar voor de persoon zelf, maar je kunt berichten goedkeuren als je wilt dat anderen de opmerking alsnog kunnen zien.

Om iemand te beperken op Instagram ga je naar het profiel van de vriend in kwestie. Open in de app de instellingen via de drie puntjes rechtsboven in het scherm en druk op ‘Beperken’. Om de beperking op te heffen druk je op ‘Beperking opheffen’. Dit staat op het profiel van de persoon onder de naam.

Twitter

Op Twitter kun je een pauze nemen van een account dat je volgt door deze persoon te ‘negeren’. Ga naar het account van degene van wie je een pauze wilt nemen en kies voor de optie ‘Negeren’. Wil je dit ongedaan maken, dan doe je dat via ‘Niet meer negeren’ dat bij het profiel van het account verschijnt.

Het is ook mogelijk om onderwerpen te negeren op Twitter. Open in de app de instellingen door in de app op je avatar te klikken en selecteer ‘Instellingen en privacy’. In de browser vind je dit onder ‘Meer’, in de linkerkolom. Kies vervolgens ‘Privacy en veiligheid’ en daarna ‘Negeer en blokkeer’. Selecteer in het rijtje ‘Genegeerde woorden’ en druk op ‘Voeg toe’ of het plus-icoontje.

Het is mogelijk om een tijdsduur in te stellen van een dag, een week, een maand of voor altijd. Om een woord niet langer te negeren, druk je op het toegevoegde woord en kies je voor ‘Verwijder woord’.

LinkedIn

Je kunt een pauze nemen van connecties op LinkedIn door een persoon simpelweg niet langer te volgen. Je blijft dan wel een connectie van elkaar, maar er verschijnen geen berichten meer van die persoon op je tijdlijn.

Ga naar het profiel van de persoon en druk op ‘Meer’ in de browser of op de drie puntjes naast ‘Bericht’ in de app. Selecteer ‘Niet meer volgen’. Wil je iemand toch weer volgen, dan druk je in hetzelfde menu weer op ‘Volgen’.

