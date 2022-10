Zo stel je iOS 16 in zodat je automatisch berichten van je baas verbergt

Niets zo irritant als wanneer je tijdens het werk, gamen of een filmpje kijken op je iPhone voortdurend wordt gestoord door allerhande meldingen van appjes, telefoontjes, sms-berichten of andere onderbrekingen. Focus kan je daarbij helpen.

De Focus-functie kennen we al van iOS 15, maar in iOS 16 is deze veel uitgebreider en gebruiksvriendelijker geworden. Zorg wel dat je nieuwste versie van iOS hebt draaien als je onderstaande uitleg wilt volgen.

Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone en kies ‘Focus’. Je ziet standaard vier Focus-profielen: ‘Niet storen’, ‘Persoonlijk’, ‘Slaap’ en ‘Werk’. Je kunt deze profielen aanpassen naar je eigen wensen, ‘Niet storen’ is handig om mee te beginnen.

Meldingen toestaan of blokkeren van apps en personen

Als je op ‘Niet storen’ klikt, stel je bij ‘Sta meldingen toe’ je contactpersonen en apps in waarvoor je meldingen wilt toestaan of weigeren. Als je voor ‘Personen’ kiest, kun je bepalen voor wie je meldingen wilt toestaan met een plusje. Daarnaast kun je kiezen of je gebeld wilt worden door alleen je favorieten, specifieke personen of alleen je contacten. Ook kun je kiezen om wel herhaalde oproepen toe te laten, zodat aanhoudende telefoontjes je wel bereiken.

Je kan in dit menu ook ‘Houd meldingen stil van’ instellen. Tik ook hier op het plus-pictogram om iedereen te selecteren van wie je juist meldingen wilt dempen. Zo houd je sms’jes van je baas buiten werktijd bijvoorbeeld uit je zicht.

Op zoek naar een goedkope smartphone? De redactie van BestGetest zet de beste telefoons van hooguit 500 euro op een rij.

(Stille) meldingen op het toegangsscherm

Onder het scherm waarbij je de keuze hebt tussen ‘Personen’ en ‘Apps’, klik je op ‘Opties’ om stilgehouden meldingen op het toegangsscherm weer te geven, het toegangsscherm te dimmen en meldingsbadges van apps op je startscherm te verbergen. Bovendien kun je specifieke toegangs- en beginschermen instellen.

Instellen wanneer Focus aangaat

Je kunt de ‘Niet storen’-modus natuurlijk prima handmatig inschakelen wanneer je deze nodig hebt. Maar misschien zijn er wel bepaalde vaste tijden of terugkerende momenten op een dag of tijdens een werkweek waarvoor het handig is een Focus-modus in te plannen. Onder ‘Pas schermen aan’ vind je de optie ‘Schakel automatisch in’.

Kies hier de optie ‘Voeg schema toe’. Je kunt een begin- en eindtijd en specifieke dagen instellen. Ook kun je nóg nauwkeuriger te werk gaan door een specifieke locatie te kiezen waar de Focus-modus aan kan springen. Ook kun je een app koppelen, zodat bijvoorbeeld de ‘Niet storen’-focus aanspringt als je een e-book-app opent om te lezen.

Focusfilters

Met Focusfilters kun je specifieke content bínnen bepaalde apps filteren. Stel, je hebt meerdere agenda’s, dan kun je ervoor kiezen om alleen berichtjes te ontvangen van je zakelijke agenda gedurende werktijd.

Klik op ‘Voeg filter toe’ en kies voor welke app je een filter wilt aanmaken. Kies bij Mail een specifiek mailaccount om te bekijken als ‘Niet storen’ is ingeschakeld en klik op ‘Voeg toe’. Hetzelfde kan in Berichten, Safari en Agenda.

Nieuwe profielen aanpassen of aanmaken

Nadat je jouw ‘Niet storen’-profiel hebt ingesteld, kun je eventueel andere profielen aanpassen en inrichten, zoals ‘Persoonlijk’, ‘Slapen’ en ‘Werk’. Ze werken allemaal op dezelfde manier als ‘Niet storen’. Heb je geen aanvullende profielen nodig? Dan verwijder je een profiel: klik op het desbetreffende profiel, scrol naar de onderkant van het scherm en kies ‘Verwijder focus’.

Mocht je al die profielen nou toch nog best ingewikkeld vinden, dan is er ook nog een ouderwetse truc: gewoon af en toe je iPhone even wegleggen of uitzetten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wist jij dat je smartphone zo gemaakt is dat je wel verslaafd moet raken?: