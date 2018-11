Zo verdien je zeker 200.000 euro per jaar door te gamen

Volledig scherm Een streamer in actie. © ANP De Amerikaanse streamer Jeremy ‘Disguised Toast’ Wang, doorbrak het stilzwijgen en deelde zijn maandinkomen met de wereld. Slecht idee? Misschien. ,,Maar heel veel mensen zijn hier geïnteresseerd in, dus hier is het’’, aldus Wang. Deze streamer, die vaak in de top tien van meestbekeken streams ter wereld zit, verdient 240.000 dollar per jaar.



Een gewone sterveling zou zo'n inkomen indecent kunnen vinden. Want: bijna een kwart miljoen voor het spelen van games en dat voorzien van commentaar is inderdaad een heleboel geld.

Verdienmodellen

Twitch-streamers hebben in principe vier manieren om geld te verdienen. Je hebt donaties, geldbedragen die letterlijk worden gedoneerd door kijkers. Dit kan variëren van bijvoorbeeld twee dollar, tot soms wel honderden dollars. Daarnaast heb je advertenties, of gewoon reclame. Advertenties zijn het levensbloed van het platform, en leveren het meeste op. Deze worden als video getoond en onderbreken als het ware de uitzending van de streamers. De spelers hebben een aantal opties bij advertenties: zo kan men kiezen voor één reclame als de stream wordt aangeklikt. Dit levert in Disguised Toast's geval zo’n vierduizend dollar per maand op. Daarnaast heeft men de optie om de advertentieknop in te drukken. Hierbij krijgt elke kijker opnieuw een advertentie te zien. Jeremy Wang zegt daar voorzichtig mee om te gaan. ,,Bij te vaak gebruik van de adbutton verlies je kijkers. Bij te weinig loop je geld mis.’’ Disguised Toast gebruikt de knop overigens helemaal niet.



Het derde verdienmodel zijn abonnementen, ook wel ‘subs’ genoemd op het platform. Hiermee krijgt de kijker emoji's van de streamer en bijvoorbeeld toegang tot streams die alleen voor abonnees zijn.



Een sub kost rond de vijf dollar en dat geeft men een maand lang toegang tot de exclusieve content van de streamer. Dit wordt fiftyfifty gedeeld met het streamingplatform, in het geval van Disguised Toast is dat Twitch. 2,50 dollar voor de streamer en 2,50 dollar voor Twitch. Streamers die bijzonder goed bekeken worden, zoals de Fortnite-streamer Ninja, krijgen een betere deal. Die mogen zeventig procent van de abonnementskosten houden. Disguised Toast haalt via de abonnees 4.000 dollar per maand binnen. Ninja krijgt een geschatte 423.000 dollar, met dank aan zijn 120.000 abonnees.

Volledig scherm DisguisedToast © DisguisedToast

Sponsoring

Tot slot, de meest lucratieve vorm van geld verdienen: sponsoring. Streamers zijn een graag geziene marketingtool voor veel game-ontwikkelaars, en worden dan ook veel gevraagd om nieuwe games uit te proberen op de stream. Meestal worden deze sponsordeals in pakketten verkocht.

Per kijker krijgt de streamer één cent per uur. Bij sommige sponsordeals is dat zelfs één dollar. Per uur levert dat dus tussen de duizend of tienduizend dollar als je bijvoorbeeld tienduizend kijkers hebt. Disguised Toast kan het hier niet echt specifiek maken, omdat hij heel kieskeurig is als het om sponsoring gaat. Zo zal hij nooit een game uitzenden waar hij niet achter staat.