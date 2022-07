Zo verwijder je persoonlijke informatie uit Google

Wat als er over jou allerlei informatie te googelen valt, terwijl je dat helemaal niet wil? Dan kun je deze persoonlijke data laten verwijderen. Zo dien je bij de techreus een verzoek in.

Zonder dat je het misschien doorhebt, kunnen mensen veel informatie over je vinden op Google. Je adres, foto’s, posts van sociale media en misschien zelfs je telefoonnummer. Grote kans dat je daar helemaal niet op zit te wachten. Gelukkig zijn er steeds meer manieren om dergelijke informatie uit Google te laten verwijderen.

Om wat voor persoonlijke gegevens gaat het?

Het gaat hier veelal om PII-data, oftewel ‘Persoonlijk Identificeerbare Informatie’ die volgens Google ‘aanzienlijke risico’s op identiteitsdiefstal, financiële fraude of andere specifieke gevaren’ met zich meebrengt. Mensen hebben veelal gevraagd aan Google om het mogelijk te maken data te verwijderen, en nieuwe wetgeving in Amerika heeft daar ook daadwerkelijk aan bijgedragen. Als je goed kunt aantonen dat jij of je gegevens ‘gevaar lopen’, kan Google de data verwijderen uit zijn zoekresultaten.

Zaken die vallen onder PII zijn: paspoort- en ID-gegevens, bankrekeningnummers, creditcardgegevens, inloggegevens, medische gegevens, persoonlijke handtekeningen, pornografische content waaraan iemands naam is gekoppeld, nepporno, andere deepfakebeelden en beelden van minderjarigen. Ook kan zogenaamde doxing-content worden verwijderd. Daarbij worden contactgegevens van iemand openbaar maken gemaakt met de intentie schade te veroorzaken of iemand te intimideren.

Hoe laat je die gegevens uit Google halen?

Google belooft dat we binnenkort zelf al veel in de app van Google kunnen doen. Tot die tijd komt er wat meer werk bij kijken omdat je heel specifiek bij Google moet aangeven wat je waarom wilt verwijderen. Via deze overzichtswebsite van Google kun je een verwijderverzoek indienen en dan specifiek op een bepaald onderwerp.

Voor het verwijderen van informatie is het goed om te weten of deze alleen in de Google-zoekresultaten verschijnt, of in de zoekresultaten én op een aparte website terug te vinden is. Als dat laatste het geval is, is de kans groot dat Google daar geen controle over heeft. Dan word je gevraagd of je eerst contact hebt opgenomen met de eigenaar van de desbetreffende site om de informatie te verwijderen.

Google zal ook vragen of de inhoud door een andere partij wordt gedeeld met de bedoeling om je te doxen. Je kunt nagenoeg eindeloos verzoeken indienen, dus laat je hierdoor niet afschrikken.

Verouderde inhoud verwijderen

Je kunt de verwijdering aanvragen van bijvoorbeeld verouderde afbeeldingen die je vindt op images.google.com. Misschien ga je binnenkort solliciteren en zit je niet te wachten op die brallende studentfoto’s van weleer. Je dient dan wel elke URL voor elke afbeelding te kopiëren: je klikt op de foto in kwestie met je rechtermuisknop en kopieert het afbeeldingsadres uit de Chrome-browser.

Juridische informatie laten verwijderen

Het kan ook zijn dat je tijdens het zoeken in Google op illegale informatie stuit. Misschien heeft iemand een tekst of beeldmerk van je gestolen, je beeltenis onterecht gebruikt in een reclame of zie je iets dat sowieso niet in de haak is. In dat geval kun je naar de Juridische Hulp pagina surfen voor het verwijderen van informatie. Deze vind je hier.

Nog meer mogelijkheden om iets te verwijderen.

Om het spreekwoordelijke bos nog iets voller met bomen te maken, kun je ook zaken verzoeken te verwijderen die terugvoeren op privacy. Je kunt dan een formulier invullen waar je persoonlijke informatie invult die graag verwijderd wilt zien. Je moet wel je motieven uitleggen waarom je dit verwijderd wilt hebben.

