Zo word je professioneel gamer

Met alle verhalen over steenrijke esporters die je tegenwoordig voorbij ziet komen, is het niet gek dat veel jongeren de ambitie hebben om professioneel gamer te worden. Maar wat komt daar allemaal bij kijken?

Als je kinderen een aantal jaar geleden vroeg wat ze later wilden worden, hoorde je over het algemeen vooral de standaard antwoorden als profvoetballer, politieagent of dokter. Als je diezelfde vraag nu stelt, zul je waarschijnlijk ook regelmatig esporter als antwoord krijgen.

Een esporter is iemand die op professioneel niveau gamet. Denk dan bijvoorbeeld aan de Fifa-spelers in de eDivisie of de League of Legends-spelers die uitkomen in de LEC. Zij krijgen allemaal betaald om een organisatie te vertegenwoordigen in een bepaald spel en mogen zichzelf zodoende esporter noemen.

Meer dan spelletje spelen

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het leven van een esporter meer dan simpelweg de hele dag spelletjes spelen. Zo ondersteunen veel organisaties spelers tegenwoordig ook met mentale en fysieke trainingen buiten het spel. In de hoop dat de talenten, wanneer ze achter hun spelcomputers duiken, optimaal kunnen presteren.

En dan niet alleen tijdens competities of toernooien. Trainen voor een spel is namelijk net zo belangrijk, blijkt uit het antwoord van Maarten Sonneveld van Fifa-academie Team Gullit op de vraag hoe een goede esports-training eruit ziet. ,,In games kunnen de kleinste veranderingen een enorme impact hebben. Hoe meer tijd je steekt in een bepaalde techniek, hoe beter je erin wordt. Het is daarom aan te raden om je te focussen op één specifiek punt in je spel dat je wil verbeteren. Als je dat vervolgens voor al je verbeterpunten herhaalt, levert dat op de lange termijn de grootste niveaustijging op.”

Je lange tijd focussen op één, soms minuscuul, detail is niet voor iedereen weggelegd, weet ook Sonneveld. ,,Een goede esporter bezit voor ons dan ook de intrinsieke motivatie en het doorzettingsvermogen om dat op te kunnen brengen. Hij moet zogezegd de capaciteit hebben om lang, geconcentreerd te kunnen ‘grinden’.”

Afkijken is toegestaan

Daarnaast ben je natuurlijk niet de eerste professionele gamer ter wereld. Velen gingen je al voor, onder wie grote namen als Sander ‘vo0' Kaasjager, die ooit de best verdienende esporter ter wereld was. Volgens esporter Renzo Oemrawsingh, bekend van onder meer Vitesse en momenteel uitkomend voor het Belgische Zulte Waregem, is het daarom ook zeker belangrijk om als beginnende speler goed te kijken naar de huidige professionals. ,,Van de besten kun je het meeste leren. Kijk daarom goed naar mensen die een hoop ervaring hebben of al aan de top zijn. Let goed op de dingen die zij doen, en train hier in je eigen tijd zelf op.”

Actief zijn op sociale media

Net als bij andere sporten, zijn talent en de juiste mentaliteit niet altijd genoeg om daadwerkelijk de top te halen. Zo vertelt Nowl Driesten, van het talentontwikkelprogramma van de H20 Esports Campus, dat ‘aanwezig zijn op social media en het ontwikkelen van je eigen merk enorm belangrijk zijn’ in het huidige esports-landschap.

Daarbij zijn vooral de streaming-platforms Twitch en YouTube van belang. Dat zijn namelijk de beste plekken om laagdrempelig je talenten aan de hele wereld te laten zien. ,,Daar kun je jezelf in de schijnwerper zetten, zodat een esports-organisatie je sneller op het spoor komt’’, aldus Driesten.

Inkomen

Zoals gezegd gaan er tegenwoordig enorme bedragen om in de esports-wereld. Dat wil echter niet zeggen dat iedere professionele speler automatisch de rest van zijn leven binnen is. Op de grootste toernooien ter wereld zijn inderdaad miljoenen te verdienen, maar die wedstrijden worden maar weinig georganiseerd en kunnen vanzelfsprekend slechts door één speler of team gewonnen worden.

Dat betekent dat er ook een hoop spelers zijn die nooit zo’n hoofdprijs in de wacht slepen. Moeten zij dan op een houtje bijten? Tot voor kort was dit regelmatig het geval, maar sinds de enorme groei van de sport de afgelopen jaren zijn vaste salarissen voor spelers steeds normaler geworden. Daarmee zijn de verdiensten inmiddels bijna hetzelfde verdeeld als bij de reguliere sporten: De sterspeler van Ajax, PSV of Feyenoord zal zijn schaapjes relatief snel op het droge hebben, terwijl een speler in de eerste divisie net kan rondkomen van zijn maandloon.

