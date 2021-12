Zo word jij de virtuele Max Verstappen

Simracen wordt steeds groter in Nederland. Virtueel racen is niet alleen meer iets voor mensen die graag een spelletje willen spelen, maar de games worden ook gebruikt door professionals zoals Max Verstappen om zich voor te bereiden op echte toernooien. Kortom, er is voor ieder wat wils. Echte racefanaten zullen zich dus ongetwijfeld willen wagen aan simracen, maar hoe begin je daarmee?

Er zijn een aantal belangrijke vragen die je je moet afvragen. De eerste is die van het budget: hoeveel geld ben je bereid om hierin te steken? Je kan namelijk al voor een paar honderd euro beginnen met simracen, met de aankoop van een stuurtje en een console om het spel op te spelen, maar je kan er ook meerdere duizenden euro’s in steken om een stoel te kopen die meebeweegt met de bewegingen. Laten we daarbij met het belangrijkste beginnen: de hardware om het spel op te spelen.

Console of PC

Er is al jaren een strijd gaande tussen mensen die een console hebben, denk hierbij aan een PlayStation of een Xbox, en de gamers die op de PC spelen. Als je als beginnende simracer makkelijk wilt instappen, dan is een console de beste keuze. Je hoeft je namelijk niet bezig te houden met de vraag of alle onderdelen wel passen en met elkaar kunnen samenwerken, en je bent in de meeste gevallen ook nog eens goedkoper uit.

Er zijn op console alleen minder spellen om te kiezen, en ook zijn er meer toernooien die zich richten op de PC. Wil je dus serieus gaan racen, dan is een goede PC een verplichte aanschaf.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stuurtjes

Over het algemeen kan je prima racen met een controller of zelfs een toetsenbord, maar als je serieus wilt zijn is de aanschaf van een stuur en bijbehorende gas- en rempedalen een must. Het geeft je meer controle, invloed - en laten we eerlijk zijn: het is ook gewoon veel leuker om zo te spelen.

De echt goede kwaliteit begint rond de tweehonderd euro. Kijk hierbij vooral ook naar het merk. Een merk dat het al jaren prima doet als het aankomt op speciale controllers is Thrustmaster. Gebruik je een PlayStation? Dan is de T150 een prima stuur om mee te beginnen. Een Xbox-speler kan de TMX aanschaffen. Beide sturen werken ook op de PC en komen met pedalen. Er zijn ook Pro-versies van de sturen met een derde pedaal, maar die zijn ook duurder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standaard

Dan zijn we er nog niet, want je wilt voor een goede ervaring het stuur en de pedalen monteren in een standaard. Ook hier heb je weer verschillende keuzes, maar gelet op het budget zijn er twee goede standaarden om aan te raden: de DXRacer PS/1000/N en de Next Level Racing Wheel Stand. Ook hier ben je makkelijk tussen de 150 en 200 euro voor kwijt, maar je krijgt wel de mogelijkheid om je stuur en pedaal op de juiste manier neer te zetten.

Ook kun je ervoor kiezen om een stoel te kopen. Die is niet per se nodig, maar verhoogt het gevoel van realisme. Sommige stoelen worden standaard geleverd met een standaard. Denk hierbij aan de Playseat Challenge, een opvouwbare stoel voor ongeveer 230 euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Games

We mogen de software natuurlijk niet vergeten. Momenteel zijn er behoorlijk wat games, en het is belangrijk dat je een spel gaat spelen dat je daadwerkelijk leuk vindt. Houd je van F1? Dan is de F1-serie een uitstekend spel. De DiRT-serie is een goede keuze als je meer van rallyrijden bent. Ook Project Cars is een serie die vaak wordt gespeeld.

Bovenstaande titels zijn over het algemeen wat meer bedoeld voor het gewone publiek. Als je echt van plan bent om serieus te gaan simracen, dan zul je toch echt een PC moeten aanschaffen, en een titel als iRacing of rFactor. Dit zijn twee ontzettend realistische games. Vooral iRacing wordt veel gespeeld in toernooiverband.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dure hobby

Serieus simracen kan al snel een dure hobby worden, maar het is ook een hobby die je moet opbouwen. Speel eens een racegame en kijk of het wat voor jou is. Vind je het leuk, kijk dan naar de aanschaf van een stuurtje, en bouw zo je collectie uit. Wie weet staat er wel binnenkort een enorme simulatiemachine bij jou in huis.