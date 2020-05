Zoomen zonder zicht op neushaar: de beste webcams voor je thuiskantoor

De webcammarkt was op sterven na dood. Veel mensen kochten hun laatste webcam in de tijd dat hun muis nog een snoertje had. Toen laptops, tablets en smartphones werden uitgerust met een ingebouwd cameraatje, was zo’n losse lens niet meer nodig. Tot daar ineens het coronavirus was, waardoor werkelijk iedereen nu al weken vanuit huis zit te videovergaderen.