Zorgt een wake-up light echt dat je makkelijker wakker wordt? ‘Alleen voor de gemiddelde slaper’

Een wake-up light is een wekker die je niet met geluid, maar met licht wekt. Een minuut of twintig voor je ingestelde wektijd gaat de lamp steeds een beetje feller te branden. Daarmee simuleert het apparaat een zonsopkomst. Soms verandert de lichtwekker daarbij zelfs geleidelijk de kleur van het licht: van rood naar oranje en uiteindelijk naar geel.

De rol van licht

Lichtwekkers simuleren zo een zonsopkomst. Wat is het idee daarachter? Karin van Rijn, somnoloog bij Slaap-Waakcentrum Sein, stelt dat we voor een uitleg van de werking van wake-up lights eerst moeten kijken naar het effect van licht op ons lichaam. ,,Onze biologische klok stelt zich iedere dag gelijk via de afwisseling van de licht-donkercyclus. En het is onze biologische klok die alle ritmes in ons lichaam aanstuurt,” zo vertelt ze.

Een van de ritmes die wordt aangestuurd door onze biologische klok is ons slaap-waakritme. Dat gebeurt met twee belangrijke hormonen: melatonine en cortisol. Van Rijn legt uit: ,,Licht onderdrukt de aanmaak van melatonine, het hormoon van de nacht. Daarnaast bereidt de biologische klok het lichaam voor op het wakker worden door cortisol aan te maken. Licht kan hier indirect een rol in spelen.” Cortisol is gekoppeld aan belangrijke aspecten van ons waakritme, zoals alertheid. En ja, deze systemen werken ook als we onze ogen dicht hebben en liggen te slapen.

Het omgekeerde is trouwens ook waar: het donker maakt je juist slaperig. Om je lichaam een seintje te geven om melatonine aan te gaan maken, kunnen sommige lichtwekkers daarom ook een zonsondergang simuleren. Hierbij neemt de lichtsterkte in de tijd voor het slapen gaan steeds verder af en wordt je slaapkamer langzaam donkerder.

Maar werkt het echt?

Vanwege de invloed op onze biologische klok kan licht ons helpen om gemakkelijker wakker te worden. En een gesimuleerde zonsopkomst zoals met de wekkers kan ook helpen, bevestigt Van Rijn. Ze vindt het daarom een prettig alternatief voor traditionele wekkers, maar dat geldt enkel voor ‘de gemiddelde slaper’.

,,Als je een slaapstoornis hebt waarbij je licht in de ochtend nodig hebt om wakker te worden, dan is de lichtintensiteit van een wake-up light onvoldoende, namelijk 200 lux. Ter vergelijking: bij een lichttherapielamp is dat 10.000 lux. En heb je echt last van slaapinertie (dat diepe gevoel van slaperigheid dat moeilijk af te schudden is als je voor het eerst je ogen opent, red.), dan is de kans groot dat je nog niet genoeg geslapen hebt of dat je biologische klok later is afgestemd dan je tijd van opstaan.”

Tips

Of een wake-up light wat voor jou is, is volgens Van Rijn uiteindelijk vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur: ,,De een ervaart het als prettig om langzaam wakker te worden met licht, een andere vindt licht juist weer niet prettig.” Daarom heeft ze tot slot nog zes tips voor iedereen die (met of zonder hulp van een wake-up light) gemakkelijker op wil kunnen staan: 1. Sta meteen op als je wekker gaat en blijf van de snooze-knop af.

2. Lig niet onnodig in bed, met andere woorden: niet langer dan je kunt slapen.

3. Stel het naar bed gaan niet uit als je slaap hebt.

4. Pas op met alcohol.

5. Ga na het opstaan meteen ontbijten en neem daarbij een bak koffie.

6. Houd een regelmatig ritme aan.

7.Zorg overdag voor voldoende daglicht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.