Aanvalslust wordt voor Magnus Cort Nielsen eindelijk beloond: ‘Mooier dan dit wordt het niet’

Met videoHij gaf de eerste dagen in Denemarken de Tour de France al kleur, maar dinsdag werd Magnus Cort Nielsen eindelijk écht beloond voor zijn aanvalslust. Natuurlijk: het rijden in de bolletjestrui voor eigen publiek is mooi, maar een Touretappe in de Alpen winnen is misschien toch wel net iets mooier. ,,Het is echt ongelooflijk.”

De Deense renner van EF maakte deel uit van een kopgroep van 25 man. Lange tijd reed zijn ploegmaat Alberto Bettiol alleen aan de leiding, maar halverwege de slotklim naar Megève werd hij gegrepen. Toen Dylan van Baarle samen met Luis Léon Sanchez, Georg Zimmermann en Benjamin Thomas aan de laatste kilometer begon, had bijna niemand nog rekening gehouden met het gevaar van achteruit.



Want daar zaten de overgebleven vluchters. In de laatste vijfhonderd meter keerden ze vooraan terug en nestelde Cort Nielsen zich in het wiel van Schultz. De Australiër ging aan, passeerde Sánchez en zag toen Cort Nielsen in zijn linkerooghoek met een jump voorbij rijden. Ritzege voor Cort Nielsen, tweede plek Schultz. ,,Ik kan echt niet geloven wat er vandaag allemaal is gebeurd", zei de Deen na afloop.

,,Ik reed op de slotklim zo lang op mijn limiet. Ik had het geluk dat Alberto in de aanval reed en ik zo mijn energie in het laatste wiel kon sparen. Toch moest ik er in de laatste kilometers een paar keer af, maar plots keerde alles weer van voren terug en kon ik sprinten voor de winst", legt Cort Nielsen uit.

,,Dit is echt groots. Voor een type renner als ik kan het niet groter dan dit. Dit is waar ik het voor doe: etappes winnen. En groter dan een etappe winnen in de Tour wordt het niet. Om dat nog een keer te doen is ongelooflijk", aldus de Deen die in 2018 ook al een rit in de Tour wist te winnen.

