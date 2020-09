Adam Yates nieuwe drager gele trui na tijdstraf Alaphilippe

Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic steeg naar de tweede plaats, op drie seconden van Yates. Zijn ploeggenoot Tom Dumoulin is op de zesde plaats de hoogst geklasseerde Nederlander.



,,Niemand wil op deze manier de gele trui in bezit krijgen”, zei Yates, die uit de teambus moest worden gehaald om de trui in ontvangst te nemen. ,,We wilden net naar ons hotel vertrekken toen we een telefoontje kregen.”



Deceuninck - Quick-Step werd ook overvallen door het bericht. De Belgische ploeg had net op sociale media een foto gepost van de Fransman in het geel en zijn Ierse ploeggenoot Sam Bennett in de groene trui. De overtreding van Alaphilippe was niet alleen door de jury in koers maar ook door de tv-camera’s geregistreerd waardoor een protest onwaarschijnlijk lijkt.