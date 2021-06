Adrie en Corinne zien zoon Mathieu van der Poel in een weiland naar geel ‘vliegen’

Van der Poel in tranen na zege: ‘Deze gele trui is voor mijn opa’

27 juni Mathieu van der Poel was in tranen na zijn indrukwekkende zege op de Mûr de Bretagne. ,,Ik heb er geen woorden voor. Ik gaf op de eerste beklimming al alles voor de bonificatieseconden. Was nodig om de gele trui te pakken. Dit is ongelofelijk. Deze zege is voor mijn opa!”