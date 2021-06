Alaphilippe pakt eerste geel in chaotische openingsetappe, Van der Poel komt tekort

Julian Alaphilippe heeft de openingsetappe in de Tour de France gewonnen. Na een bizarre etappe met twee massale valpartijen was de wereldkampioen na een vroege aanval op de slotklim Côte de la Fosse de sterkste. Mathieu van der Poel kwam er op die klim niet aan te pas. Hij werd twintigste.

Nadat Demi Vollering in La Course het juiste voorbeeld gaf, werd het peloton om 12.10 uur in gang geholpen door Tourdirecteur Christian Prudhomme. Met Van der Poel als grote topfavoriet begon het peloton aan een lastige en naar later zou blijken chaotische etappe van Brest naar Landerneau. Al direct werd er in de 197,8 kilometer lange etappe aangevallen, want na amper acht kilometer viel er al een bergpunt te verdienen op de Côte de Trébéolin. Victor Campenaerts sloeg daar direct toe.

Even later was de Belg niet bij de les toen vijf renners wegreden met daarbij de Nederlanders Ide Schelling (Bora-hansgrohe) en Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert). Nadat Connor Swift (Arkéa-Samsic) de oversteek had gemaakt, was de kopgroep met ook Anthony Perez (Cofidis), Franck Bonnamour (B&B Hotels) en Cristian Rodriguez (TotalEnergies) compleet. Allemaal hadden ze één doel in de lastige heuveletappe met onderweg maar liefst zes gecategoriseerde hindernissen voor ogen: een gooi doen naar de bolletjestrui. Van Poppel won verrassend de tweede bergsprint en pikte zodoende een puntje mee. Een bergsprint later trok Perez aan het langste eind na een mooi gevecht met Schelling, die iets te vroeg aanging op de steile Côte de Locronan. Het leverde de Fransman twee punten op.

Volledig scherm Tourdebutant Ide Schelling. © photo: Cor Vos

Een bergsprint later deed Schelling hetzelfde als een klim ervoor. Hij keek achterom, leek contact te maken met de ploegleiderswagen en trok vervolgens van achteruit stevig door. De rest van de kopgroep reageerde niet op de verrassingsaanval van Schelling, die direct meer dan een minuut voorsprong pakte en ook als eerste bovenkwam op de Côte de Stang Ar Garront. Niet veel later pakte hij ook de volledige buit bij de tussensprint. Om het publiek te vermaken schudde hij er zelfs nog een sprintje uit, al was er niemand in de buurt en was zijn schaduw de enige tegenstander. Daarachter pakte Caleb Ewan de overgebleven punten ten koste van Peter Sagan.

Voor Schelling was zijn etappe na het veroveren van het enige bergpuntje op de Côte de Saint-Rivoal geslaagd. Met gebalde vuisten passeerde hij de top van de vijfde beklimming van de dag in de wetenschap dat hij na afloop van de etappe beloond zou worden met de bolletjestrui. Lang duurde de feestvreugde echter niet: in het peloton werd er door een onoplettende toeschouwer massaal gevallen. Jumbo-Visma-renner Tony Martin raakte aan de zijkant van de weg het kartonnen bord van een vrouw, waarna bijna het hele peloton ten val kwam. Alleen de renners van Deceuninck-Quick Step en Ineos-Grenadiers wisten de dans te ontspringen, terwijl juist Jumbo-Visma zwaar gehavend was. Het gelukkige deel van het peloton liet de achtergebleven renners weer terugkomen, terwijl Schelling eenzaam aan de leiding doorreed. Bij de Hagenaar was de tank echter leeg: met nog 27 kilometer te gaan werd hij gegrepen. Hij mocht na de rit wel de bolletjestrui in ontvangst nemen én de prijs van de strijdlust.

Volledig scherm Een trotse Ide Schelling. © Pool via REUTERS

Massale valpartijen

Het peloton liet de achtervolgers weer terugkeren en daardoor lag het tempo tot zo’n zeventien kilometer van de finishstreep laag. In aanloop naar de drie kilometer lange Côte de la Fosse werd de snelheid weer opgeschroefd en kon de finale echt beginnen.

In volle finale werd er opnieuw massaal gevallen. Ditmaal was Chris Froome het grootste slachtoffer. Van der Poel wist nét de valpartij te ontwijken. Op de Côte de la Fosse werd Alaphilippe perfect afgezet door zijn ploeggenoten en ging de wereldkampioen er met nog twee kilometer te gaan al vandoor. Pierre Latour probeerde de oversteek nog te maken, maar net als Primoz Roglic en Tadej Pogacar was dat tevergeefs. Ook Van der Poel kwam simpelweg tekort en slaagde er niet in om het gat naar de wereldkampioen dicht te rijden.

Michael Matthews won op acht seconden achterstand de sprint van het uitgedunde peloton voor Roglic. Wilco Kelderman werd knap vijfde en eindigde als beste Nederlander, Bauke Mollema finishte als negende. Van der Poel bolde als twintigste over de meet en wacht zondag een nieuwe kans om op Bretons grondgebied het geel te veroveren.

Volledig scherm Julian Alaphilippe. © Pool via REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Primoz Roglic (l), kopman van Jumbo-Visma, verloor de gele trui vorig jaar op de voorlaatste dag aan landgenoot Tadej Pogacar. © BELGA

Bekijk hier alle deelnemende renners en hun ploegen:

Bekijk hier het complete rittenschema:

