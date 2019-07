Alaphilippe steviger in geel door fenomenale tijdrit, Kruijswijk stijgt plek

Alaphilippe liep veertien seconden verder uit op Geraint Thomas die als tweede eindigde. Steven Kruijswijk voltooide de tijdrit in 35.45, op de zesde plaats. Hij gaf 45 seconden toe op Alaphilippe en 31 seconden op Thomas, maar won tijd op de meeste andere renners voor het algemeen klassement. Kruijswijk is daarmee geklommen naar de derde plaats in het klassement. De tijdrit werd ontsierd door een harde val van favoriet Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma bleef in een van de laatste bochten haken achter een dranghek en moest met een vleeswond in zijn been afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Een triest einde van een veelbelovende Tour van Van Aert.

Tweede ritzege Alaphilippe

Alaphilippe ging hard van start en dook bij het eerste tussenpunt na 7,7 kilometer als enige onder de tijd van Kruijswijk. De kopman van Jumbo-Visma moest gaandeweg tijd toegeven, waar de Franse geletruidrager juist het tempo vasthield en daarmee ook Thomas wist te verschalken. Alaphilippe heeft in het algemeen klassement nu 1.26 minuut voorsprong op de Brit. Kruijswijk volgt op 2.12 minuten.



Voor de Fransman is het de tweede ritzege in deze Tour. Hij was al de beste in de derde etappe naar Épernay, een heuvelachtige rit. Eerder dit seizoen won hij ook al de klassieker Strade Bianche en Milaan-Sanremo.



Morgen gaat de Tour verder met de 14de etappe; een pittige bergrit in de Pyreneeën, met finish op de Tourmalet. Als Alaphilippe daar opnieuw vriend en vijand weet te verbazen, moeten we stilletjesaan rekening gaan houden met de eerste Franse Tour-winnaar sinds Bernard Hinault in 1985.