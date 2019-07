Alaphilippe steviger in geel na fenomenale tijdrit, Kruijswijk stijgt plek

Alaphilippe liep veertien seconden verder uit op Geraint Thomas die als tweede eindigde. Steven Kruijswijk voltooide de tijdrit in 35.45, op de zesde plaats. Hij gaf 45 seconden toe op Alaphilippe en 31 seconden op Thomas, maar won tijd op de meeste andere renners voor het algemeen klassement. Kruijswijk is daarmee geklommen naar de derde plaats in het klassement.



De tijdrit werd ontsierd door een harde val van favoriet Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma bleef in een van de laatste bochten haken achter een dranghek en moest met een vleeswond in zijn been afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Een triest einde van een veelbelovende Tour van Van Aert.



Thomas de Gendt leek de dag voor de Belgen alsnog op te fleuren. De renner van Lotto-Soudal, eerder op glorieuze wijze ritwinnaar deze Tour, zat vanwege zijn snelste tijd lang op de hotseat. Maar uiteindelijk zag hij eerst Thomas en vervolgens Alaphilippe zijn tijd verbeteren