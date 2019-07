Alaphilippe verrast zichzelf: ‘Ze moesten in de auto huilen’

Nieuwe Tour-favoriet?Julian Alaphilippe verbaasde zichzelf vandaag met een geweldige tijdrit. De Franse renner van Deceuninck-QuickStep was iedereen te snel af en verstevigde zijn leidende positie in het klassement. Hij heeft nu 1.26 minuut voorsprong op Geraint Thomas en 2.12 minuut op Steven Kruijswijk.

..Het is ongelooflijk. Zonder arrogant te willen klinken, wist ik dat ik goed kon presteren op dit parkoers”, zei Alaphilippe. ,,Ik zei vanmorgen al tegen mijn neef Franck dat ik het goed zou doen, maar ik had niet verwacht de etappe te kunnen winnen en zeker niet met zo’n groot gat ten opzichte van Thomas.”



Alaphilippe kreeg vleugels van de vele fans. ,,Met de hulp van het publiek, heb ik alles gegeven tot de finish. Ik wist dat het eerst deel van de tijdrit me goed lag, maar ik heb mezelf echt verrast in het tweede deel. Ik heb mijn grenzen verlegd. Ik hoorde dat ze zelfs in de ploegleiderswagen moesten huilen.”



,,Er is met Alaphilippe een favoriet bijgekomen”, zei Jumbo-Visma ploegleider Nico Verhoeven na de verrassende uithaal van de Fransman. ,,Daar zullen de mannen van Team Ineos ook van zijn geschrokken. Misschien moeten zij hun strategie nu aanpassen om hem kwijt te spelen. Dat wordt spannend. Morgen met de rit naar de Tourmalet zullen we weten wat de kansen voor Alaphilippe zijn om het geel naar Parijs te dragen.”

Bekijk hieronder de fenomenale tijdrit van Julian Alaphilippe:

Aan de vooravond van de eerste zware Pyreneeënrit met de finish op de Tourmalet, weet Alaphilippe zelf ook niet precies hoever hij in deze Tour kan komen. ,,Dat gaat totaal anders zijn dan alles wat we tot nu toe hebben gehad in deze Tour”, keek de Fransman vooruit. ,,Ik ga mijn best doen en hoop dat ik niet kraak. Ik zal zeker niet opgeven.”



Deceuninck–QuickStep-teambaas Patrick Lefevere bekijkt het van dag tot dag. ,,Ik zeg al sinds Brussel dat we wel kijken waar we uitkomen en ik ben nu al tien dagen aan het kijken”, zegt hij over de gele trui. ,,Ik ben niet honderd procent zeker dat Thomas hem er bergop af kan rijden. Egan Bernal is een ander verhaal, maar die staat op meer achterstand.”



Lefevere erkent dat zijn ploeg bergop misschien niet de sterkste is. ,,De ploeg is bergop zwak, maar Simon Yates heeft ook de Vuelta gewonnen zonder ploeg. En we hebben met Enric Mas nog iemand achter de hand.” De Spanjaard van Deceuninck staat vierde op 2.44 van zijn Franse ploeggenoot.