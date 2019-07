Alaphilippe voelt hete adem: ‘Er gaan aanvallen komen’

Ewan dolblij na eerste etappezege in Tour: ‘Hier droomde ik als jongen van’

17 juli Caleb Ewan (Lotto-Soudal) heeft zijn eerste etappezege in de Tour de France te pakken. De 25-jarige sprinter werd in de eerste tien etappes al vier keer geklopt in de sprint, maar in de elfde etappe van Albi naar Toulouse bleef hij Dylan Groenewegen een centimeter voor. ,,Oh man, dit is echt heel mooi.”