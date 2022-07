Alles is voor Jumbo, maar de teller gaat misschien wel naar zeven ritzeges: 'Wout is gemotiveerd voor meer’

Door Daan Hakkenberg



Terwijl Christophe Laporte huilend tegen de rode juryauto in elkaar zakt, rijdt Jonas Vingegaard achter hem langs in de finishstraat. In de chaos ziet de geletruidrager zijn Franse ploeggenoot niet die in Cahors met een late uitval zijn droom tot werkelijkheid heeft gemaakt. Als Fransman een Touretappe winnen, veel groter wordt het niet. Dat ziet Vingegaard ook als hij omdraait en naar het podium fietst. Hij rijdt rechtstreeks in een kluwen van beveiligers, cameramensen en fotografen met Laporte als stralend middelpunt. Ploegmaat Sepp Kuss heeft zich al in het feestgedruis gestort en de gele Vingegaard kan niet achterblijven.



Zo steelt Jumbo-Visma in Cahors ook nog de harten van het Franse publiek. Dat heeft nog niet veel gehad om voor te juichen deze Tour. Of het moet de vierde plek in het het algemeen klassement zijn van David Gaudu. Twee dagen voor Parijs is daar dan toch de eerste Franse ritzege. Laporte: ,,Heel veel Fransen hebben op deze zege gewacht. En ik ben blij dat ik ze die kan schenken. Het komt aan het einde van de Tour, maar de Fransen zullen er blij mee zijn. Ik zal mijn ritzege dit jaar in Parijs-Nice nooit vergeten, maar dit is de mooiste dag uit mijn carrière.’’