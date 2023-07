Altijd wegcijferen voor anderen, maar dit is de dag van Wout Poels in de Tour de France: ‘Beter laat dan nooit’

Wielerspel 2023: Tom Hofsink grote winnaar van de achtste etappe, gele trui prooi voor Gert Jan Snel

De uitslag van de achtste etappe in het Wielerspel van De Stentor had niet beter kunnen zijn voor dagwinnaar Tom Hofsink. Niet alleen tipte hij Mads Pedersen voor de etappewinst, maar ook Jasper Philipsen en Wout van Aert maakten deel uit van zijn team. In het algemeen klassement van deze krant kruipt hij dan ook richting de eerste plek. Jordy Bloo moest die positie zaterdagmiddag afstaan aan Gert Jan Snel.