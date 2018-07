Barguil mikt weer op dagsucces in de bergen

Toen reed hij in dienst van Sunweb, dit jaar is hij de kopman van de kleine Franse ploeg Fortuneo-Samsic. ,,Ik richt me niet op het algemeen klassement, maar mik op etappezeges in de bergen'', zei Barguil bij de teampresentatie.

Het betekent dat hij zich in de eerste week van de Tour, die zaterdag begint in de Vendée, gedeisd moet houden. ,,En ik moet de etappe over de kasseien goed zien door te komen. Die is dit jaar beduidend zwaarder dan die van 2015'', aldus Barguil, die dit jaar nog weinig heeft laten zien. De zesde plaats in het Franse kampioenschap op de weg is zijn beste resultaat.