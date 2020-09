Bij Jumbo-Visma krijg je antwoord op iedere klotevraag die je stelt

Op kop een geelzwarte. Daarachter een geelzwarte. Daarachter nog een geelzwarte, een geelzwarte, een geelzwarte en een gele die normaal gesproken ook een geelzwart shirt draagt. Bergop, bergaf, bergop, bergaf – het was alsof er maar één ploeg aan deze Tour meedeed.



Niemand viel aan. Ze konden niet, ze durfden niet. En op de slotklim reden de Jumbo’s nog maar eens een paar concurrenten de vernieling in. Egan Bernal en Nairo Quintana, ze werden bergop gelost door een veldrijder die vorige week nog twee massasprints won.



Er kwamen vragen en insinuaties, natúúrlijk kwamen er vragen en insinuaties. Hoe het kon. Dat het te mooi was om waar te zijn. Dat de overmacht wel heel groot was. Dat het net US Postal was. Of Sky. Of de reïncarnatie van Rabobank.