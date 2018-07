BMC blijft als subsponsor Dimension Data in peloton

Bijna volle bak gaan, dat is hét wapen van Dumoulin

12:21 Het is zijn grootste wapen in de jacht op de Tourzege. Tom Dumoulin (27) luistert als geen ander naar zijn lichaam en kan zijn krachten tijdens een klim perfect indelen. ,,Ik heb zo'n goed gevoel voor net niet over de grens gaan."