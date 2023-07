Boete en declassering voor Mathieu van der Poel na duw tijdens lead-out: ‘Zelf vind ik dat ik niet veel fout doe’

Tour de France 2023 | Peloton trekt met Adam Yates in het geel op vijfde dag al de Pyreneeën in

Het is pas de vijfde dag en de Tour de France doet de Pyreneeën al aan. Na het pittige openingsweekend in het Baskenland ligt het klassement al aardig in een plooi, maar na vandaag gaat de top 10 er waarschijnlijk weer heel anders uitzien. Wie pakt de winst na een rit over de Col de Soudet en Col de Marie Blanque?