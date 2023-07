Boete en declassering voor Mathieu van der Poel na duw tijdens lead-out

Zo ziet de Tour de France er over 100 miljoen jaar uit (en tal van andere weetjes voor tijdens saaie etappes)

Een saaie etappe in de Tour de France? Wielerliefhebbers hoeven de komende weken niet in slaap te sukkelen. Geologen van de Universiteit Utrecht praten je via Instagram, blogs en korte filmpjes bij over het landschap waardoor de wielrenners rijden. Douwe van Hinsbergen, geologieprofessor aan de Universiteit Utrecht én wielerfanaat, vertelt er meer over.