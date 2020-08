Bol sprintend naar het geel? Sunweb heeft meerdere scenario’s

Door Daniël Dwarswaard



Een ‘bonussprint’. Zo noemt Marc Reef, ploegleider van Sunweb de eerste etappe van morgen. Vrij vertaald: het kan goed een massasprint worden op de Promenade des Anglais in Nice. Maar een zekerheid? Nee, bij Sunweb houden ze alle opties open. ,,Het zijn echt behoorlijk wat hoogtemeters’’, zegt Reef. ,,Met een klim die alles bij elkaar, onderbroken door een korte afdaling, toch dertien kilometer lang is. Daarna is het nog wel veertig kilometer naar de streep. Maar er ligt wel een gele trui te wachten hè. Allerlei type renners gaan zich in deze strijd mengen. Wij gaan ons niet vastpinnen op een sprintscenario.’’



Als er wel een massasprint komt, dan is Cees Bol vanzelfsprekend dé man bij Sunweb. Hij verkende het parcours van de eerste etappe al en voelt dat hij sterk genoeg is om de klimmetjes te overleven. Tenzij de échte klimmers gelijk gas geven, dat scenario ligt niet voor de hand. Reef: ,,Het is allemaal natuurlijk afhankelijk van het koersverloop, maar wij willen in alle gevallen een rol spelen.’’

Zo’n ploeg heeft Sunweb deze Tour ook. Reef: ,,Met Tiesj Benoot, Marc Hirschi, Søren Kragh Andersen en Nicolas Roche hebben we jongens die in een sterke ontsnapping mee kunnen. Dan nog Nikias Arndt, iemand die in het verleden massasprints heeft gewonnen in grote rondes en ook aardig bergop kan rijden. En voor een ‘echte’ sprint dus Cees. We hebben verschillende opties. Het is aan ons om die kansen ook uit te spelen. We staan er als ploeg goed op. De voorbereiding is goed verlopen. We hebben gedaan wat we moeten doen. Laat het maar beginnen.’’

Quote Kijk, we hebben dertig renners. Dan steken er 25 renners hun hand omhoog als de vraag komt wie er naar de Tour wil. Marc Reef, Sunweb

Opvallende afwezig bij Sunweb is Michael Matthews. Hij was juist in deze Tour een kandidaat geweest voor de groene trui. Matthews steekt bovendien in uitstekende vorm. Deze week won hij nog de Bretagne Classic. Eerder liet de Australiër al weten niet blij te zijn dat hij de Tour moet missen. Reef: ,,Dat was zijn eerste emotie en dat is prima. Michael heeft een mooi programma. Met straks de Tirreno en de Giro. Daar willen we als ploeg ook heel sterk zijn. Kijk, we hebben dertig renners. Dan steken er 25 renners hun hand omhoog als de vraag komt wie er naar de Tour wil. Wij als ploegleiding moeten dan harde keuzes maken.’’

