Bolletjestrui blijft in bezit van Poels: ‘Het gaat om komende twee dagen’

Wout Poels hoefde zich dinsdag niet in te spannen om leider te blijven in het bergklassement. De Limburger zag een kopgroep wegrijden zonder concurrenten voor de befaamde bolletjestrui en kon zich zo sparen voor twee bepalende bergritten.

Want met een puntentotaal van 74 is de bergtrui verre van een zekerheid voor Poels. Op de top van de Col du Portet en Luz Ardiden vallen er woensdag en donderdag dubbele punten te verdienen. Dat betekent op papier dat bijvoorbeeld Tadej Pogacar zomaar 80 punten kan veroveren als hij beide etappes weet te winnen.

Maar zover is het nog niet. Woensdag kan Poels op de Col de Peyresourde (1ste categorie) en Col de Val Louron-Azet (eveneens 1ste categorie) twee keer tien punten verdienen. Een dag later liggen er op de top van de Tourmalet twintig punten te wachten op de renner die als eerste de top passeert, alvorens men begint aan de afsluitende slotklim Luz Ardiden. Ook die klim is van buitencategorie, maar op Luz Ardiden verdient de winnaar dus dubbele punten.

In het bergklassement heeft Poels een voorsprong van 8 punten op Michael Woods. Nairo Quintana en Wout van Aert hebben twee punten minder. Pogacar verzamelde 26 punten.

Sparen

,,Ik heb mezelf vandaag een beetje kunnen sparen”, vertelde Poels na de zestiende etappe. ,,Nu volgt een heel belangrijke dag.”

Poels verklaarde op de rustdag dat hij zijn zinnen heeft gezet op de bergtrui. ,,Het is toch echt wel een mooie trui, ééntje die iedereen herkent en die bijzonder populair is bij het publiek. Ik ben al heel trots dat ik die trui om de schouders heb, ik zou hem nu ook graag tot in Parijs dragen.”

Dus was het plan om dinsdag mee te zitten in de vroege ontsnapping en punten te verzamelen. ,,Dat was het plan, maar uiteindelijk liep het anders. Ik heb vooral mijn rivalen in de gaten gehouden. Niemand van hen belandde in de kopgroep, dus kon ik mijn benen wat sparen onderweg. Fijn, want er volgen nu twee belangrijke etappes, telkens met een finish bergop. Daar vallen veel punten te pakken.”

Poels voelt zich nog steeds goed, al leek hij in het begin van de rit even in problemen te komen. ,,Ik ging een regenjasje halen en voor ik het wist zat ik in een groepje gelosten. Het maakte niet uit. Het gaat om de komende twee dagen. Ik had een goede dag, ondanks het slechte weer. Ik hoop dat ik me morgen net zo voel.”

Bekijk hieronder alle klassementen.

