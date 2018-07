Brullende leeuw rijdt in Tour mee met Groenewegen

Van Avermaet moet Porte aan gele trui helpen

13:59 Greg Van Avermaet weet dat hij in de komende Tour de France slechts af en toe voor zijn eigen kans mag gaan. De olympisch kampioen van Rio 2016 rijdt bij BMC vooral in dienst van kopman Richie Porte, die de komende drie weken een gooi wil doen naar de eindzege. ,,Ik ga hem daarbij zoveel mogelijk helpen'', zei Van Avermaet twee dagen voor de start in de Vendée.